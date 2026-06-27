Solidaridad chilena, insumos médicos y amenazas de bombas

Hay personas de un gran corazón, uno donde podría caber el mundo, y una voluntad aún mayor. Son aquellos a quienes no les importa de dónde venga el dolor, su deber es aliviarlo.

Así es el caso de la delegación chilena que este viernes, 26 de junio, realizó un donativo de más de cien kilogramos de insumos médicos a la Dirección Provincial de Salud en Matanzas.

En la sede de esta institución se efectuó la entrega. Hubo un diálogo donde se le informó a los visitantes el complejo contexto actual. En estos momentos en la nación se encuentra en falta más del 60 % de medicamentos del cuadro básico.

La delegación la conformaron tres grupos diferentes, integrado en su mayoría por mujeres: Villa Azul, Cajón del Maipo y Fraternidad Cuba- Chile. Este último ya ha brindado su apoyo en seis ocasiones anteriores al país caribeño, como muestra de constancia y empatía.

Según Julio Hernández Sánchez, director de Asistencia Médica en Matanzas, entre los productos donados se hallan anticonvulsionantes para infantes, instrumental quirúrgico, entre otros artículos. Todos ellos se repartirán en la red de hospitales locales: el Faustino Pérez, el Pediátrico y Maternidad.

Kos sudamericanos explicaron que en su tierra las personas les preguntaban si estaban locos por viajar a Cuba, que en cualquier momento comenzaría el bombardeo de Estados Unidos. Sin embargo, ellos decidieron venir a pesar de las amenazas de pólvora y metralla.

Una de las integrantes de Villa Azul contó una de las maneras mediante las cuales recolectaban fondos: «Como en la época de la dictadura, creamos una peña para recoger plata para confeccionar volantes e hicimos lo mismo en la covid, en aras de reunir dinero para ayudar a Cuba y a otros pueblos».