Matanzas participa en las sesiones finales del XXII Congreso de la CTC

En la mañana de este viernes dieron comienzo las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), donde más de 50 delegados matanceros estuvieron presentes en el evento de manera virtual.

La sesión, efectuada en cada provincia del país, estuvo presidida desde la capital por Osnay Miguel Colina, presidente de la Comisión Organizadora; José Ramón Machado Ventura; y Salvador Valdés Mesa. Seguidamente, estuvieron presentes el Primer Secretario del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y Roberto Morales Ojeda.

El debate activo de sus participantes, sobre todo en el planteamiento de los documentos analizados, constituye uno de los principales propósitos del encuentro. Algunos de los temas tratados fueron el pago salarial y la correcta distribución de las utilidades como un bien necesario en la vida económica de los trabajadores.

También realizaron un análisis crítico de las principales deficiencias presentes hoy en la organización.Como novedad del evento, se aprobó la conformación de la Comisión Electoral Nacional, de la cual, por nuestra provincia, quedaron seleccionados Reinier Reyes Ulquiza, Camilo Pérez González y Milaydis Díaz Quintana.

Por otra parte, se discutió el Proyecto de Estatutos para su aprobación, y varios delegados del país dieron su opinión. Entre ellos estuvo el matancero Arnaldo Díaz Hiedra, secretario general del buró sindical del Hotel Sol Palmeras-Cuba.

«Pienso que en el artículo donde se explica acerca de abonar mensualmente la cuota sindical, se debe hacer un cambio en la palabra «mensual» o establecer un acuerdo según la estructura sindical, porque cada sector de trabajo tiene sus características de pago», expresó Díaz Hiedra.

Tras la aprobación del Proyecto de Estatutos, el presidente de la Comisión Organizadora explicó que solo faltan los puntos finales para garantizar el pago de la cuota sindical a través de la plataforma Transfermóvil, uno de los planteamientos que la CTC y el Banco Central de Cuba trabajan desde hace un tiempo.

Otro de los temas analizados fue la sindicalización del sector no estatal, con el objetivo de poder integrar a los actores económicos en la labor sindical, bajo el apoyo y la unidad de todos los organismos rectores.

«Nosotros, a partir de la Tarea Ordenamiento, dejamos de ser una organización que tenía la capacidad de autofinanciarse. Debemos cambiar eso y convertirnos nuevamente en una organización autofinanciada, y no ser una carga para el presupuesto del Estado», comentó Miguel Colina.

Además, en el evento se vivió un momento emotivo al homenajear a los 32 cubanos caídos el 3 de enero de este año en Venezuela, y se reconoció a cinco combatientes por su labor en la defensa de la patria.

El día de mañana culminarán las sesiones del XXII Congreso de la CTC, donde seguirá el debate acerca de la labor del movimiento sindical y las transformaciones económicas y sociales que atraviesa el país.