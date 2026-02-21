Donaciones de trabajadores del petróleo benefician a instituciones cardenenses

De Matanzas

Con el propósito de reafirmar su compromiso con el bienestar social, los trabajadores petroleros de la División Centro realizaron este jueves una jornada de donaciones a diversas instituciones del municipio de Cárdenas y comunidades cercanas.

Las entregas forman parte del programa de responsabilidad social que impulsa el colectivo, orientado a apoyar espacios que contribuyen al desarrollo cultural, educativo y humano del territorio.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el Centro de Protección Social, la Biblioteca Municipal José Antonio Echeverría, la escuela primaria Internado José Smith Comas, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad, en la comunidad de Mercedita, así como la Casa de abuelos y el Hogar de ancianos Humberto Álvarez Abreu.

Durante la visita al Hogar de ancianos, el personal compartió un emotivo encuentro con el destacado deportista Félix Morales, símbolo de perseverancia y entrega al deporte cubano. El intercambio, colmado de recuerdos y afecto, reflejó el espíritu solidario que distingue al colectivo petrolero.

También el Hogar materno del municipio recibió donaciones, como parte de una acción que contribuye a mejorar las condiciones y el bienestar de las futuras madres.

Los representantes del Buró Sindical de la División Centro resaltaron que estas acciones reafirman la vocación social de sus obreros y su voluntad de mantener una relación activa y cercana con las comunidades donde desarrollan sus labores.

Con iniciativas como esta, el gremio petrolero demuestra que la eficiencia productiva y la sensibilidad humana pueden avanzar juntas, dejando una huella positiva en la vida de su gente y en el entorno que los acoge.

(Por Haila Carrazana Horruitiner, estudiante de Periodismo)

