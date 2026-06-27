Inicia Festival Deportivo Escolar 2026

Fotos: Raúl Navarro González

Estudiantes y profesores de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) junto a algunas autoridades del gobierno participaron en el acto de apertura del Festival Deportivo Escolar 2026, durante la mañana de este sábado 27 de junio en el Parque de La Libertad, con el lema Verano con mi Gente, por la unión de las comunidades al deporte.

“Esta LXII edición tendrá un formato diferente, orientado más hacia los barrios y municipios, con actividades deportivas y recreativas de la Cultura Física. Dentro del verano, esto constituye una celebración para todo el pueblo de Matanzas, así que a pesar del déficit energético y de combustible, lo importante es no detenernos y llevar el deporte al trabajo comunitario”, explicó José Luis Gándara Martínez, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Asimismo, Yasmany Hernández Milián, director del Proyecto de Fútbol de la Eide, expuso que existen distintas líneas de competición: escolares, juveniles y alguna primera categoría. Las cuales iniciarán los encuentros a partir del 28 de junio hasta el 15 de julio, motivados por la efervescencia del Mundial de Fútbol, tendrán un equipo invitado de La Habana, para defender y compartir el deporte.

El evento contó con presentaciones de perros; momentos culturales, como la actuación de las atletas de gimnasia rítmica de la Eide; unas palabras a cargo de Julio César Pérez Verdecia, miembro del Buró Municipal del Partido, dedicadas al pueblo hermano de Venezuela y a la Revolución Cubana y el encendido de la antorcha de los Juegos Deportivos Escolares en manos de joyas del deporte matancero.

“El certamen representa, a su vez, una oportunidad de análisis y captación para los niños que, desde las escuelas, muestran grandes potencialidades deportivas. De esta forma, los vemos en acción dentro del terreno y definimos si pueden ingresar a la Eide en el próximo curso escolar”, complementó Hernández Milián.

Algunos niños manifestaron su entusiasmo ante esta fiesta deportiva, mediante los inminentes deseos de salir al juego, con mente positiva, y exhibir la preparación de los arduos entrenamientos para obtener el trofeo, así nos compartieron Brandon Rodríguez Romero y Diego Alejandro Oquendo Ortiz.

(Por: Gisselle Brito García)