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Francia líder de grupo

27 de junio de 2026 0 comment
Francia líder de grupo

Francia goleó 4-1 a Noruega y quedó primer lugar del grupo, en un partido marcado por la brillante actuación de Ousmane Dembélé, autor de un triplete.

El cuarto tanto del conjunto francés llevó la firma de Désiré Doué, quien completó una exhibición ofensiva de los europeos.

El encuentro definía el orden de clasificación del grupo, aunque Noruega afrontó el compromiso con varias rotaciones en su once inicial. El seleccionador dio descanso a figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, ya con la clasificación asegurada para la siguiente fase.

Francia aprovechó la ausencia de los principales referentes noruegos para imponer su ritmo desde el inicio. Dembélé lideró cada ataque con velocidad y precisión, mientras Doué selló el triunfo con el cuarto gol, ratificando el dominio francés durante gran parte del compromiso.

Francia líder de grupo

Con este resultado, Francia avanza a la ronda eliminatoria como líder del grupo, mientras Noruega lo hace en la segunda posición. Ambas selecciones continúan en competencia, aunque los franceses llegan a dieciseisavos tras una convincente demostración de poder ofensivo.

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Sobre el autor: Maxdiel Fernández Padrón

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