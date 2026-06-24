Nueva tienda de Copextel en Matanzas: Divisas para el desarrollo y precios competitivos

Como parte del Proyecto de autogestión financiera aprobado para la empresa Copextel, abrió sus puertas en la Filial Matanzas una nueva tienda minorista destinada a la venta de equipos electrodomésticos. Este nuevo espacio comercial no solo representa una opción de compra para la población, sino que se erige como una pieza clave para el sostenimiento de los servicios técnicos que la entidad brinda a la comunidad.

La gerente general de la Filial, Marta Beatriz Menéndez Rodríguez, explicó que el principal objetivo de este proyecto es la recaudación de divisas. «Estos fondos serán destinados, entre otros fines, a la compra de partes y piezas para el taller, lo que nos permite dar solución a las roturas de equipos electrodomésticos de la población. Además, las utilidades generadas nos facilitarán la adquisición de combustibles, necesarios para seguir prestando servicios a la población, apoyar a hospitales y continuar con el montaje de estaciones fotovoltaicas«, detalló la directiva.

En ese sentido, Menéndez Rodríguez subrayó el impacto social del proyecto, al revelar que hasta el momento se han instalado sistemas de respaldo energético (servicio de montaje de estaciones fotovoltaicas) para 25 niños y 8 adultos electro-dependientes en la provincia, un servicio vital que depende directamente de la sostenibilidad financiera que se busca lograr con estas ventas.

Una de las principales inquietudes del cliente cubano es el costo de los productos. Al respecto, la gerente general explica que los precios de los equipos que ofertan no son más altos que los precios de artículos similares que se ofertan en el mercado informal, lo que representa una ventaja competitiva para el consumidor.

Además de precios estudiados, la tienda ofrece un valor agregado fundamental: garantía comercial en todos los equipos. Esto brinda tranquilidad y seguridad al comprador, pues puede recibir, de ser necesario, sus servicios de garantía en el taller de la entidad.

Para garantizar una experiencia de compra óptima, el local cuenta con respaldo eléctrico y un sistema de venta a través de POS inalámbrico, lo que permite el cobro con tarjetas electrónicas nacionales en divisas, evitando contratiempos y agilizando el servicio.

La atención al cliente está a cargo de un equipo comercial liderado por Annabel Trujillo Benítez, quien se distingue por ofrecer un trato esmerado y personalizado. «Queremos que el cliente se sienta atendido y seguro. Al salir de la tienda, se lleva el equipo con su vale de venta, el comprobante de pago y la garantía comercial que corresponda«, afirmó Trujillo Benítez.

Con esta iniciativa, Copextel Matanzas reafirma su compromiso con el pueblo, demostrando que la autogestión financiera no solo es una herramienta de sostenibilidad empresarial, sino también un mecanismo para mejorar la calidad de vida de los matanceros. (Por: Izet Morales Rodríguez y Raúl Navarro Fuentes/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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