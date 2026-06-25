Cultura

Un Miércoles de Poesía con Pablo G. Lleonart, Premio Oriente 2026

Foto del avatar 25 de junio de 2026 0 comment
Un Miércoles de Poesía con Pablo G. Lleonart, Premio Oriente 2026

El Miércoles de Poesía, habitual espacio de la Uneac en Matanzas, recibió en esta ocasión a Pablo G. Lleonart, poeta, narrador y crítico matancero, Premio Oriente 2026.

El autor de Habitantes de Marte, El rumor de un lejano galope de caballos y Casa junto a la vía del tren conversó esta vez sobre Polaroid, cuaderno ganador del concurso antes mencionado y del cual leyó algunos poemas.

Lleonart aclaró que el título del libro es provisional, al igual que Cementerio de naves espaciales y Doce segundos antes del fin del mundo, nombres bajo los que presentó fragmentos de la obra, estructurada en un prólogo, tres capítulos y un epílogo, a las becas Juan Francisco Manzano 2024 y Prometeo 2025, respectivamente, en las cuales resultó ganador.

Asimismo, uno de sus poemas, Playstation sonnets, obtuvo el Premio Primavera Poética 2025, y lo leyó esta tarde junto a otros dedicados a Lorenzo García Vega, Eduardo Chirinos, Damaris Calderón, Laura Ruiz Montes y su padre.

Alfredo Zaldívar Muñoa, conductor del espacio, y el dramaturgo y narrador Ulises Rodríguez Febles, elogiaron la calidad de los versos de Lleonart y apuntaron cómo, al convivir con Pablo, su familia y amigos, te das cuenta de que sus poemas constituyen imágenes, quizás tomadas con una cámara Polaroid, de su vida, su día a día: su cotidianidad.

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Sobre el autor: Humberto Fuentes Rodríguez

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Matanzas en el año 2024. Egresado del Taller de Técnicas Narrativas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Jefe de la Sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas. Escritor, fotógrafo, trovador y guionista.

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