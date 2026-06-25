Un Miércoles de Poesía con Pablo G. Lleonart, Premio Oriente 2026

El Miércoles de Poesía, habitual espacio de la Uneac en Matanzas, recibió en esta ocasión a Pablo G. Lleonart, poeta, narrador y crítico matancero, Premio Oriente 2026.

El autor de Habitantes de Marte, El rumor de un lejano galope de caballos y Casa junto a la vía del tren conversó esta vez sobre Polaroid, cuaderno ganador del concurso antes mencionado y del cual leyó algunos poemas.

Lleonart aclaró que el título del libro es provisional, al igual que Cementerio de naves espaciales y Doce segundos antes del fin del mundo, nombres bajo los que presentó fragmentos de la obra, estructurada en un prólogo, tres capítulos y un epílogo, a las becas Juan Francisco Manzano 2024 y Prometeo 2025, respectivamente, en las cuales resultó ganador.

Asimismo, uno de sus poemas, Playstation sonnets, obtuvo el Premio Primavera Poética 2025, y lo leyó esta tarde junto a otros dedicados a Lorenzo García Vega, Eduardo Chirinos, Damaris Calderón, Laura Ruiz Montes y su padre.

Alfredo Zaldívar Muñoa, conductor del espacio, y el dramaturgo y narrador Ulises Rodríguez Febles, elogiaron la calidad de los versos de Lleonart y apuntaron cómo, al convivir con Pablo, su familia y amigos, te das cuenta de que sus poemas constituyen imágenes, quizás tomadas con una cámara Polaroid, de su vida, su día a día: su cotidianidad.