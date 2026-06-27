Anuncian Todos Estrellas de Liga Élite con presencia yumurina

En la jornada de hoy, la Federación Cuba de Béisbol y Softbol anunció los integrantes de los equipos Todos Estrellas ofensivos y defensivos de la Liga Élite del béisbol cubano.

El acto desarrollado en el salón Adolfo Luque del estadio Latinoamericano de la capital cubana sirvió para reconocer los peloteros más destacados en cada una de las posiciones en la fase regular del torneo.

En el Todos Estrellas defensivo por Matanzas fueron escogidos el receptor Andrys Pérez y el antesalista Luis Ángel Sánchez. Como inicialista más defensivo resultó premiado Yordanis Samón; el segunda base de los Industriales Carlos Nieto alcanzó el galardón en su posición, mientras Taylon Sánchez, Yasiel Santoya, Yoasán Guillén, Alexander Pozo y Erlys Casanova completaron el equipo defensivo del campeonato.

El Todos Estrellas ofensivo quedó integrado por el máscara Harold Vázquez; Yordanis Samón repitió también como primera base más destacado a la ofensiva.

El resto del infield lo ocuparon el mayabequense Jeison Martínez y los industrialistas Roberto Álvarez y Taylon Sánchez. El líder de los bateadores de la justa, el matancero Hanyelo Videt, resultó premiado como parte del reconocimiento a los jardineros, lauro que compartió con Leonel Moas, refuerzo de los Cachorros de Holguín, y Yasiel Gonzáles, quien también se erigió como jugador más valioso del campeonato.

Como mejor lanzador derecho de la lid fue escogido el capitalino Fher Cejas, mientras que como lanzador zurdo el premio fue para Geonel Gutiérrez, de Artemisa. El refuerzo de los Industriales Yunier Batista fue catalogado como mejor pitcher relevista.