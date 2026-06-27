Recibe Matanzas condición de Destacada en la emulación por el 26 de julio

La provincia de Matanzas recibió la condición de Destacada en la emulación por el 26 de Julio, aniversario 73 del asalto al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en el territorio, en declaraciones exclusivas a nuestro medio, extendió sendas felicitaciones por este resultado:

«Aprovecho la ocasión para felicitar a nuestro pueblo matancero, porque si hay un responsable, un protagonista de que en medio de estas condiciones tan difíciles en las que estamos viviendo en Matanzas y en Cuba, a la provincia se le diera la condición de Destacada, es porque nuestro pueblo ha sabido crecerse, resolver sus propios problemas, y los de los demás, ayudar en el barrio, en el centro de trabajo, la comunidad, el municipio y hasta en la provincia, con los recursos con los que pueda contar.

«Por eso, mi primer reconocimiento es para ustedes, nuestro pueblo, al que también convocamos a impulsar todas estas transformaciones económicas que son bastante profundas y con un alcance muy superior a lo que hemos hecho hasta ahora.

«Nuestra convocatoria es tomar este reconocimiento como una iniciativa para seguir desarrollando la economía de la provincia, y con ese desarrollo económico impulsar la mejora para todos, incluyendo a los que ya hoy no pueden, ya sea por su edad , o por su condición física, y que desde el Estado tiene la responsabilidad de apoyarlos para que también mejoren», expresó desde el Parque de La Libertad.

A nivel nacional, la sede del acto central recayó en la provincia de Pinar del Río, en tanto Villa Clara comparte con Matanzas la condición de Destacada.

Guantánamo y Sancti Spíritus fueron también reconocidas por saber aglutinar el esfuerzo colectivo y alcanzar resultados en múltiples tareas que hoy resultan vitales, no solo para resistir, sino para salir adelante, demostrando todo lo que es posible hacer con pocos recursos, pero con métodos de trabajo acertados.

La celebración de tan significativa fecha, en el año del Centenario de Fidel, es un tributo a su memoria y a la generación histórica, a Raúl que nos acompaña con el pie en el estribo y a este pueblo mil veces heroico capaz de una resistencia inédita y dispuesto a transformar todo lo que sea necesario sin renunciar jamás a nuestro socialismo. (Por Izet Morales y Raúl Navarro Fuentes)