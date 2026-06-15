La mejor herencia, un abrazo a tiempo. Fotos: De la autora

Hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, pero lejos de ser un día triste, es una invitación a celebrar la vida de quienes nos precedieron y a recordar que un detalle de cariño puede cambiarlo todo.

Detrás de cada arruga hay una historia de amor, una sonrisa guardada y una lección aprendida. Esas manos que hoy tiemblan fueron las que te cargaron en su regazo siendo niño, las que aplaudieron en tu primera obra del círculo infantil o la escuela, las que te prepararon aquel inolvidable dulce y las que siempre escondían una sorpresa en el bolsillo.

Nuestros abuelos son la memoria viva. Y aunque a veces el tiempo pase más lento para ellos, su corazón sigue tan joven como el primer día que nos alzaron en brazos.

Este día nos recuerda que el verdadero maltrato es la indiferencia. Pero la buena noticia es que todos podemos hacer algo hermoso al respecto. Una visita, la llamada que tanto espera, un «cuéntame eso otra vez, abuelo». Eso es pura medicina para el alma, sin recetas, sin métodos.

Cuidar a nuestros mayores no es un peso, es un privilegio que no todos pueden tener. Es la oportunidad de seguir aprendiendo de ellos, de robarles otra sonrisa y de regalarles la alegría de sentirse vivos, queridos y necesarios.

Hoy, más que nunca, búscalos. Báilales su canción favorita. Pídeles un consejo. Ríete con ellos.

Ellos nos enseñaron a soñar. No dejemos que ahora dejen de hacerlo.