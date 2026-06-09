Reportan sismos en occidente de Cuba y en Yucatán

Usuarios reportaron un temblor de tierra perceptible al inicio de la tarde de este lunes en áreas de La Habana, Pinar del Río y la Isla de la Juventud, en el occidente cubano, poco antes de que el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais), Servicio Sismológico Nacional, reportara la ocurrencia de un sismo de magnitud 6.2 al noroeste de Mantua, Pinar del Río.

Un boletín del Cenais informó que la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró “un terremoto reportado como perceptible a las 02:00 p.m. (hora local), localizado en las coordenadas 23.66 grados de latitud norte y los -84.63 grados de longitud oeste, a una profundidad de 20 km y con una magnitud de 6.2 situado a 100 km al noroeste de Mantua, provincia de Pinar del Río”.

Es el sexto sismo perceptible del año 2026. Según el reporte del Cenais, hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad en algunas localidades de las provincias de Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial de la Isla de la Juventud.

No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas, y las autoridades mantienen activos los protocolos de monitoreo y evaluación en las zonas de mayor afectación sensitiva.

Paralelamente, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicaba sobre un movimiento telúrico de magnitud 4.2 en la escala de Richter en Yucatán a las 16.05 (hora local).

Según el reporte de las autoridades mexicanas, la información preliminar determinó que el epicentro de ese movimiento se ubicó a 14 km al noreste de Ticul, Yucatán, con una profundidad de 5 km, latitud 20.511° y una longitud -89.483°.

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