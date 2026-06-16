Universidad matancera realizará graduaciones por municipios

Ante la compleja situación que vive el país con el abasto de combustible como consecuencia del recrudecimiento del cerco petrolero de Estados Unidos contra la Isla, la Universidad de Matanzas determinó desarrollar las graduaciones del presente curso académico por municipios.

Según detalla una nota publicada en la cuenta oficial en la red social Facebook de la academia matancera, el acto de graduación del período lectivo 2025-2026 tendrá lugar del 13 al 18 de julio con una organización por municipios.

La medida responde a la complejidad que supone la movilidad de un cúmulo elevado de personas desde las diferentes zonas de la provincia hasta una sede determinada en las actuales circunstancias.

En el caso de los estudiantes del municipio cabecera, el cronograma quedó dispuesto atendiendo a las modalidades de estudios.

La misiva expresa que los días 13 y 14 de julio le corresponderá la graduación a los egresados del Curso a Distancia y Curso por Encuentro en el Teatro Julio Antonio Mella de la sede central universitaria.

En el caso de los alumnos del Curso Diurno, la graduación tendrá lugar los días 15 y 16 de julio en la Sala de Conciertos José White.

La dirección de la institución educativa insta a la comunidad universitaria a mantenerse informada por los canales oficiales para estar al tanto de las últimas precisiones en torno al proceso.

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