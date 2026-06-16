Estudiante de Matanzas representará a Cuba en el Festival Internacional «Velas Escarlatas» de San Petersburgo

La joven Osmary Hernández Martínez, estudiante de tercer año de la Escuela Formadora de Maestros «René Fraga Moreno», del municipio de Martí, fue seleccionada para representar a Cuba en el «Velas Escarlatas» (Scarlet Sails), el festival de graduados más prestigioso del mundo que cada año tiene lugar en la ciudad rusa de San Petersburgo.

La celebración, que congrega a más de 500 estudiantes de diversos países, entre ellos Cuba y Venezuela, se efectuará la próxima semana, el 27 de junio, en el marco de las tradicionales Noches Blancas de la antigua capital imperial. Esta edición resulta especialmente significativa al coincidir con los actos por el 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

La noticia de su selección fue compartida por la colaboradora Flora Arencibia Nazco, quien destacó que la joven de 16 años, oriunda del Consejo Popular Hoyo Colorado, ha sido merecedora de este privilegio gracias a su expediente académico y a su implicación en la formación de las nuevas generaciones. Actualmente realiza sus prácticas docentes en la escuela primaria «Guillermo Yabre Romaní», de su propia comunidad, bajo la tutoría de la maestra Dailis Pino Guzmán, quien ha sido clave en su desarrollo profesional.

El alcalde de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha calificado el «Velas Escarlatas» como «un maravilloso evento para los graduados de las escuelas de San Petersburgo, que representa una tradición viva, amable y brillante, que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de nuestra ciudad, de todo el país».

El plantel docente de la escuela «René Fraga Moreno» ha expresado su orgullo por la selección de Osmary, a quien describen como una estudiante ejemplar, con disciplina y un profundo sentido humanista. Su paso por las aulas ha estado marcado por la excelencia académica y una dedicación que la ha hecho merecedora del respeto y cariño de profesores y compañeros.

La comunidad educativa destaca que esta distinción es un reflejo del trabajo sistemático de la escuela en la formación de profesionales íntegros, capaces de representar a Cuba en escenarios internacionales. Osmary ha participado activamente en proyectos comunitarios y actividades extracurriculares que evidencian su compromiso social, cualidades que, según sus mentores, fueron determinantes para su selección.

Las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y la Dirección Municipal de Educación en Martí se han sumado a este reconocimiento, subrayando el carácter colectivo del logro, que enorgullece a toda la provincia.

La presencia de Osmary Hernández en San Petersburgo no solo constituye un reconocimiento a su esfuerzo individual, sino un tributo a la resistencia del pueblo cubano frente al recrudecimiento del bloqueo y las amenazas del imperio. Su viaje se produce en un contexto de creciente hermandad entre Cuba y Rusia, que incluye proyectos de cooperación en salud, energía e industria.

El festival «Velas Escarlatas» nació en 1968 en la antigua Leningrado por iniciativa de un grupo de escuelas, inspirado en la novela romántica homónima de Alexander Grin. La celebración fue interrumpida en 1979 y retomada en 2005 por el gobierno de San Petersburgo, Canal Cinco y otras instituciones, convirtiéndose en un referente mundial de la cultura juvenil.