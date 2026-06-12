APARTADO 1433: Donde el maltrato crece, desarrolla y no muere

“¿Hasta cuándo tanto mal trabajo, indolencia, falta de respeto e irresponsabilidad?” Así concluye su misiva a nuestro Apartado 1433, Mairolys Hernández Morales, residente en la Avenida 36 A, No. 515 (altos), entre Coronel Verdugo e Industria, reparto 13 de Marzo, municipio de Cárdenas.

Comenta que desde el pasado 14 de abril de 20225, realizó contrato en la oficina de bufetes colectivos de la localidad ante la abogada Yanetsy Cortina Graham, para legalizar documentos a nombre de Yaimaralys Aldazábal Ulacia.

Explica la remitente que desde esa fecha ha estado en contacto con la abogada, pero la respuesta es siempre la misma: “Hay que esperar… esos trámites demoran… tenemos contratos que llevan hasta dos años, etc, etc.

“¿Cómo es posible que no haya una persona que ofrezca algo convincente? No puede haber justificación ante tanto maltrato, pues pagar un monto elevado por dicha gestión demuestra sacrificio”, concluye.

Con elogiable celeridad, ejemplo de cuán importante resulta la prensa para canalizar las preocupaciones de los lectores, se pronunció Sergio Jorge Pagés Valdés, director provincial de Bufetes Colectivos, quien ofrece “información detallada con el objetivo de garantizar transparencia y claridad en el proceso.

“Se trata de trámites de naturaleza compleja e interinstitucional, donde intervienen la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), los Ministerios de Salud Pública (Minsap) y Justicia (Minjus), así como estructuras de gestión del Bufete Especializado, lo cual implica varias fases administrativas de solicitud, verificación, emisión y legalización, con plazos que no dependen exclusivamente del bufete actuante”.

Si bien resulta encomiable la exquisitez en la respuesta de Pagés Valdés, donde se especifica la fecha de cada instancia por donde transitaron los documentos, el espacio periodístico es limitado y no permite el prolijo relato. No obstante, la contestación íntegra puede enviársele a la remitente, siempre que lo solicite a este redactor.

He aquí la síntesis:

“Contrato ESP250402001207 y ESP250402001208, ambos relacionados con la obtención de certificación de notas y plan temático de la licenciatura en Psicología, ante la UCMM. Estado actual: Pendientes de culminación del proceso de legalización ante el Minjus.

“Contrato ESP2504020012114, relacionado con la legalización del título de pergamino ante el Minsap y el Minjus. Estado actual: Pendiente de culminación del proceso ante el Minjus.

“Mantenemos sistemático seguimiento a dichos expedientes y acompañaremos a la remitente hasta la conclusión, con la expresa voluntad de actualizar la información cuando ésta sea requerida”.

No es la primera vez que esta columna abre su espacio al tema de marras. También el periodista padeció semejante calvario. Entonces, ¿dónde aflora la morosidad? Por ejemplo, los contratos ESP250402001207 y ESP250402001208 se suscribieron el 14 de abril de 2025, mientras que los documentos se recepcionaron en el Minsap el 12 de marzo de 2026, casi 11 meses después. En ese periodo, la UCMM demoró alrededor de cuatro meses en expedirlos y, posteriormente, se estancaron otros cuatro meses más en la dirección general de Bufetes Especializados, antes de entrar al Minsap.

Ante la avalancha de peticiones de este tipo, la obligación de las instituciones comprometidas es hallar soluciones, alternativas que aceleren el proceso, pero jamás retardarlo, porque cada cliente paga, y muy bien, por un servicio decente. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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