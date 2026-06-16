«Ancestros», este sábado en El Mirón Cubano

La Compañía Danza Espiral invita este sábado 20 de junio, a las 11:00 a.m., a su espectáculo «Ancestros» en la Sala El Mirón Cubano.

La función especial marca el inicio de las celebraciones por el 40 aniversario de la agrupación, que se cumplirá en 2027, y rinde homenaje a los percusionistas que han sido parte esencial de su historia, así como a Ángel Luis Serviá, fundador y figura clave en el estudio del folclor cubano.

La compañía, fundada en 1987 y dirigida por la maestra Liliam Padrón, Premio Nacional de Danza, es una de las iniciadoras de la llamada Nueva Ola de la Danza Cubana. Se distingue por su alto vuelo teatral e intensas coreografías, con un repertorio que desafía las fronteras disciplinarias. Su obra, multipremiada y formadora de generaciones, ha trascendido las fronteras de Matanzas.

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