España decepciona en su debut

España firmó una de las grandes decepciones en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar sin goles ante Cabo Verde, selección que sumó el primer punto de su historia en una fase final mundialista.

El conjunto africano ejecutó un planteamiento defensivo efectivo. Con un bloque defensivo bajo, limitó los espacios y neutralizó el juego ofensivo de una selección española que llegó al torneo como una de las principales favoritas, tras conquistar la Eurocopa.

La figura del encuentro fue el guardameta Vozinha. El veterano portero respondió con seguridad en cada intervención y frustró todos los intentos de los europeos, incluidos varios remates dentro del área que parecían destinados a romper el empate.

La ocasión más clara del partido estuvo en los pies de Ferran Torres. El delantero quedó solo frente a la portería, pero su disparo terminó estrellándose en el travesaño, una acción que resumió la falta de efectividad española durante los 90 minutos.

El resultado también prolongó una tendencia histórica poco favorable para España en los debuts mundialistas. En 17 participaciones, la selección ibérica solo ha logrado ganar su primer encuentro en cinco ocasiones: ante Brasil en 1934, Estados Unidos en 1950, Eslovenia en 2002, Ucrania en 2006 y Costa Rica en 2022.

Mientras España abandona el terreno con más dudas que certezas, Cabo Verde celebra un resultado que ya forma parte de su historia. Además de conseguir su primer punto en una Copa del Mundo, protagonizó junto a los españoles el primer empate sin goles del Mundial 2026.