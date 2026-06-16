Matanzas acoge con alta asistencia II etapa de campaña antipoliomielítica

Con una respuesta favorable superior al 35 por ciento de los niños convocados, se inició este lunes en la provincia de Matanzas la segunda etapa de la campaña de vacunación antipoliomelítica oral bivalente.

Rafael Guerra Ortega, responsable del programa ampliado de inmunización en el territorio, calificó de satisfactorio el primer día del proceso que se extenderá hasta el próximo veinte de junio en toda la provincia.

Destacó que la cifra preliminar, aunque todavía no definitiva, evidencia la confianza de la población en una estrategia que en la fase anterior alcanzó un 98 por ciento de cobertura.

La campaña está dirigida a los mayores de un mes y menores de tres años que recibieron su primera dosis en la etapa precedente, específicamente aquellos de uno y dos años; y los niños de nueve años que reciben por primera vez en esta fase recibirán una dosis de refuerzo, señaló Guerra Ortega.

El universo total a inmunizar en la provincia asciende a 19 mil 973, de ellos 13 mil 258 correspondientes a la primera etapa y siete mil 715 de nueve años.

Guerra Ortega explicó que todos los vacunatorios de las áreas de salud de la provincia cuentan con los recursos necesarios, tras una distribución realizada a inicios de mes en coordinación con la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED).

El especialista añadió que, al igual que en la primera etapa, se habilitará una segunda semana de recuperación, del 22 al 27 de junio, para los menores que no pudieron ser vacunados en esta primera semana.

El responsable del programa ampliado de inmunización recordó que no deben recibir la vacuna aquellos niños que presenten fiebre superior a 37.5 grados Celsius, así como vómitos o diarrea.

Enfatizó, además, en una recomendación importante para los familiares: el niño no debe ingerir agua ni alimento alguno durante los treinta minutos anteriores ni posteriores a la administración de la vacuna para garantizar la eficacia del inmunógeno y evitar interferencias con su absorción.

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