FC Barcelona: Triunfo por partida doble

La celebración por el Día de las Madres se pintó de blaugrana en un domingo donde el Clásico y la Liga serían para un mismo equipo, ese FC Barcelona que apasiona a muchos cubanos y que hoy celebra ser el máximo ganador de esa competición.

El Camp Nou era el escenario para la batalla clásica contra el Real Madrid, que viene atravesando hace ya dos temporadas momentos críticos dentro y fuera del campo.

Desde bien temprano los barcelonistas gritaron el primer gol, mientras disfrutaban del domingo familiar al ritmo de la música cubana y por qué no? De alguna que otra cerveza.

La segunda diana vendría siendo la confirmación de una temporada en la que se vio un plantel más audaz ofensivamente, más organizado en la defensa y con el ímpetu de la juventud que lo integra.

Con este triunfo los culé se consagran campeones del torneo por vigésima novena vez en su historia. Marcus Rashford, de tiro libre a los 9 minutos y Ferran Torres a los 18 marcaron los goles para la victoria del club dirigido por Hansi Flick.

Una de las notas más llamativas de la temporada la brindó Lamine Yamal, que a pesar de una molestia en la ingle, en los inicios supo sacar el talento que lo caracteriza y protagonizar jornadas triunfantes conduciendo al conjunto en múltiples ocasiones.

Aunque aún falta mucho por pulir para llegar a la cima del fútbol europeo, se nota un Barcelona en ascenso, por un camino de cambios estratégicos en su forma de jugar, algo en lo que ha incidido su mentor alemán, con una mentalidad más agresiva y audaz en el ataque.

LA NADA MERENGUE

Real Madrid en un descenso estrepitoso se fue otra vez en blanco por segunda vez consecutiva. Sin títulos, con partidos desastrosos, problemas en los vestidores entre jugadores y una imagen de indefensión en el campo que nos hace extrañar tiempos pasados.

Desde la llegada de Kylian Mbappé nada importante llega a las manos del Madrid y ya se comienza a pensar en si fue realmente una victoria su llegada.

A tal punto ha llegado la llamada «maldición Mbappé», que se comenzó a reunir firmas en redes sociales pidiendo su salida del equipo, máxime cuando su anterior club, el Paris Saint Germain está nuevamente en la cúspide del fútbol mundial después de prescindir del jugador francés.

Pero no ha sido esta la única incidencia fatal de los Merengues, pues también cambios importantes en su dirección. La llegada de Xabi Alonso no dio los resultados esperados y por el mismo camino está su sucesor Álvaro Arbeloa, que no pudo salvar la temporada, y el Madrid quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern Múnich.

A eso se le sumó hace muy poco una pelea digna de un ring de boxeo en medio del entrenamiento, entre el capitán Federico Valverde y Aurelien Tchouameni, lo que dejó al descubierto problemas internos que indiscutiblemente se reflejan en cada partido. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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