Ciencia, corazón y bloqueo en la trinchera contra el cáncer

Matanzas se convirtió esta semana en el epicentro nacional de la lucha contra el cáncer. El evento marcó un hito de la telemedicina en Cuba, ya que se logró transmitir desde el TAC, en Imagenología, hacia el teatro: el intervencionismo y toma de muestras en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. Fotos: Cortesía del equipo de comunicación del Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez

Alguna vez, el inefable Groucho Marx bromeó diciendo que “esos” eran sus principios, y si no gustaban, pues tenía otros. Esa frase está más vigente que nunca cuando los predicadores del libre mercado que nos imponen el bloqueo vocean su supuesta defensa de la vida.

Entre el 11 y el 15 de mayo, especialistas médicos matanceros mandaron esos discursos vacíos a un cómodo segundo plano. Mientras el imperio norteamericano endurece un cerco que pretende asfixiarnos y boicotea hasta el acceso a medicamentos, en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez, se respiraba un aire distinto, lleno de bravura, creatividad y una solidaridad a prueba de miserias.

Esta semana, la Ciudad de los Puentes se convirtió en el epicentro nacional de la lucha contra el cáncer. Bajo la premisa de “nuevas fronteras diagnósticas”, especialistas matanceros desarrollaron un intercambio de saberes, experiencias, entrenamiento y cooperación con el Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR) para demostrar que, a punta de talento y resistencia, se puede poner en jaque a una de las enfermedades más letales de nuestro tiempo. Frente a las adversidades —las que no faltan en esta Cuba sitiada—, los galenos matanceros y sus invitados le demostraron al mundo que aquí la medicina es, ante todo, un acto de amor.

TRASCENDER MÁS ALLÁ DEL FAUSTINO

El evento, nombrado “Cáncer de Pulmón. Nuevas Fronteras Diagnósticas: un enfoque Multidisciplinario”, no fue una simple reunión de bata blanca. Fue una declaración de principios. En coordinación estrecha con el INOR se desplegó un programa que integró el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del paciente como una sola unidad orgánica.

“Es una alta responsabilidad para nuestro hospital acoger un taller nacional de este tipo, explicó a Girón el Dr. Arnaldo Ariel Pérez Caballero, jefe del Servicio de Neumología de la institución, mientras su mirada denota orgullo al detallar los alcances de la cita. “Tenemos la intención de brindarle beneficios importantes al hospital en relación a alcanzar la categoría para procesar muestras, tejidos, y dejar instalado un programa digital en anatomía patológica para el manejo de los pacientes”.

La digitalización del servicio de Anatomía Patológica es un salto cualitativo. Significa menos tiempo de espera para los resultados, mayor eficiencia y, sobre todo, la posibilidad de democratizar el acceso al diagnóstico preciso, uno de los mayores cuellos de botella en la atención oncológica a nivel global. No es oro todo lo que reluce en el primer mundo, porque aquí, como explicó minutos después la Dra. Mildrey García Hernández, jefa del servicio y del grupo de la especialidad en Matanzas, este avance es una muestra palpable de la medicina personalizada.

“En el transcurso de esta semana estuvimos abordando el intervencionismo en los tumores de pulmón para tomar muestras de tejido y, con esa biopsia, poder determinar tratamientos específicos. Esto es lo que se está realizando para la medicina personalizada, y es novedoso en nuestra provincia, a partir de este momento, que ya contamos con un tomógrafo, y esto ofrece nuevas posibilidades terapéuticas a los pacientes con estos diagnósticos”, subraya la especialista.

Pero la cosa no queda ahí. Matanzas no solo ha sumado equipamiento de alta tecnología, sino que las jornadas sirvieron para dar luz verde a la apertura de un ensayo clínico en relación al cáncer de pulmón con el producto Pembrolizumab, de producción nacional, además de impulsar la telemedicina para discutir casos complejos con otros hospitales del país.

“ELLAS SON UNAS GUERRERAS”

Uno de los mayores aciertos de este evento —y de todo el sistema de salud cubano— es que pone en el centro a las personas. Y no hay mejor termómetro de la calidad humana de un servicio que el testimonio de quienes lo sufren en sus carnes. Nosleydi Yanes Martínez, Licenciada en Rehabilitación Social que labora en el policlínico Reynold García de Versalles, es una paciente oncológica de cinco años. Llegó a Matanzas hace tres años procedente de Villa Clara, justo en medio de su batalla contra el cáncer.

—¿Es fuerte el impacto cuando recibes la noticia de que tienes un diagnóstico positivo?

“Es difícil, y pasas muchas noches de desvelo. Un futuro incierto con una enfermedad que marca cualquier etapa de la vida, cualquier etapa. Es una enfermedad crónica que nos afecta física, psicológica y socialmente. Cuando llegué a esta institución, a este oncológico, tuve siempre puertas abiertas.”

Nosleydi Yanes Martínez es una paciente oncológica de cinco años que agradece el amor y la atención brindada por los especialistas matanceros.

Nosleydi habla de un fenómeno común, y es el miedo a ser una carga, la sensación de aislamiento. Sin embargo, en Matanzas encontró un baluarte. Con la emoción contenida, pero a flor de piel, destaca: “Yo le decía a ella (su doctora) hoy en mi consulta, ustedes son unas mujeres valientes, guerreras, muy esforzadas. No pertenecemos a nadie en lo especial. Seamos los pacientes de Edadny, seamos los pacientes de Mildrey, seamos los pacientes del doctor Álvaro…, siempre somos bien recibidas, siempre somos bien atendidas, y eso es un privilegio”.

E insiste en la clave invisible del sistema, esa que no aparece en los balances macroeconómicos. “Eso es un privilegio que no te deja que la enfermedad te marque ni te deteriore, porque realmente somos pacientes que necesitamos mucho amor. Y si algo a ella se le sobra, es amor para trabajar con nosotros.”

Y no es retórica. Es el reflejo de un país que, pese a todo, ha decidido invertir en salud pública y en la formación de profesionales con un sentido humano inquebrantable.

Eso explica que, mientras en otras latitudes los pacientes se enfrentan a facturas de miles de dólares, aquí la pelea sea colectiva y el principal recurso sea el cariño. Y vaya, si en medio de la agresión inhumana del bloqueo económico de Estados Unidos, el amor —ese intangible tan revolucionario— se convierte en fármaco de primera línea.

LA SOMBRA ALARGADA DEL BLOQUEO

Hablar de logros en salud en Cuba y no mencionar el bloqueo es como olvidarnos de una parte importante del problema. El cerco económico, comercial y financiero impuesto por Washington no es una metáfora; es una política de guerra.

Según datos del informe sobre la Resolución 79/198 de la ONU, entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el bloqueo causó pérdidas estimadas en más de 288 millones de dólares solo en el sector de la salud.

Miles de pacientes han visto retrasados sus tratamientos no por falta de voluntad política, sino literalmente porque la Casa Blanca impide la entrada de reactivos, piezas de repuesto y fármacos oncológicos de alta complejidad.

En informes presentados por Cuba ante Naciones Unidas en 2023, 2024 y 2025, se evidencia una tendencia al aumento de los daños. Los cortes eléctricos, agravados por la persecución energética en el contexto de la administración Trump, impactan directamente la cadena de frío de las muestras biológicas y la estabilidad de equipos de alta tecnología. Es en ese escenario hostil donde la proeza médica de los especialistas de Matanzas se erige como una suerte de milagro de la perseverancia.

Los doctores hacen con diez lo que otros hacen con cien; los técnicos reparan; las enfermeras doblan turnos y, como relata Nosleydi, cambian de sede sin que un solo paciente deje de recibir la atención.

La cita en el Faustino Pérez demostró una vez más que la única forma de vencer al silencio y la desesperanza es visibilizando los resultados. Los más de mil 200 nuevos casos de cáncer diagnosticados en Matanzas durante 2024 —cifra que, por cierto, confirma el alza de la enfermedad en la provincia— no son una sentencia de muerte cuando se cuenta con un sistema de pesquisa y diagnóstico en constante evolución.

El evento permitió la cooperación entre diversas especialidades médicas y mejorar la atención integral de los pacientes con cáncer.

La estrategia nacional de control del cáncer, basada en la prevención, la pesquisa activa y el desarrollo de biofármacos propios como el Racotumomab o el Nimotuzumab —reconocidos a nivel mundial—, refleja que la inteligencia y la ciencia socialistas pueden suplir lo que el bloqueo nos niega.

El taller concluye este viernes, pero el desafío queda instalado en los quirófanos, los laboratorios y las consultas. Integrar servicios, optimizar flujos de información y, sobre todo, preservar la calidez humana en medio de la adversidad.

Esa es la lección que desde Matanzas envían al mundo. Que nos bloqueen los medicamentos, que nos espíen, que intenten desalentarnos. Aquí seguiremos, apostando por la vida, y en esta provincia, los médicos tienen el termómetro en la mano y la medicina en el corazón. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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