En conferencia de prensa celebrada este miércoles, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ofreció una actualización sobre la “compleja situación electroenergética nacional”, que en las últimas semanas ha recrudecido las horas de apagones en todo el país.

Como telón de fondo ineludible, el titular situó el “férreo bloqueo energético” impuesto por Estados Unidos, una política que, según afirmó, no solo se mantiene, sino que se ha agudizado.

“Una vez más hablaremos de la situación del sistema electroenergético nacional, tan aguda, crítica, en la que estamos viviendo”, sentenció De la O Levy al inicio de su intervención.

El ministro fue enfático al señalar la raíz principal de la crisis: “Está dado fundamentalmente por el férreo bloqueo energético en la cual estamos viviendo. Un bloqueo energético que viene posterior a un bloqueo que teníamos durante muchos años, y lo que hizo fue agudizar y tensar más la situación económica y energética del país”.

La causa madre: cuatro meses sin un barco de combustible

En su explicación, De la O Levy se remitió a los datos objetivos que evidencian la asfixia energética. Recordó que desde el mes de diciembre, y hasta hace apenas semanas, Cuba no recibió un solo barco con combustible. Esa es, a su juicio, “la principal causa de las largas horas de afectación”.

Vicente de la O Levy, titular del Ministerio de Energía y Minas, ofrece a la prensa cubana, pormenores sobre la actual situación electro energética en el país, en la sede del organismo, en La Habana; Cuba, el 13 de mayo de 2026. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm

La única excepción en ese lapso fue la llegada de un donativo de la Federación de Rusia: unas 100 000 toneladas de crudo de excelente calidad. No obstante, el propio ministro detalló la complejidad logística que implicó su aprovechamiento: hubo que trasvasar el combustible, llevarlo a la refinería de Cienfuegos y procesarlo para obtener fuel, diésel y gasolina.

“Eso ocurrió casi 4 meses después de que no entra un barco de combustible a Cuba”, subrayó el titular, dejando claro el período de absoluta desabastecimiento que vivió el país.

Según explicó el ministro, una vez procesado ese crudo ruso, los resultados se vieron de inmediato. “Las horas de afectación bajaron considerablemente”, afirmó. En regiones como La Habana, incluso se alcanzaron “varios días de cero apagón”. Sin embargo, esa mejoría fue un espejismo temporal por dos razones fundamentales.

Primero, porque esas 100 mil toneladas ya se agotaron. El ministro fue claro: los cálculos indicaban que alcanzarían solo para parte de abril, se estiraron unos días más a inicios de mayo, se agotó ese combustible. “Hoy estamos con más temperatura y solamente el sistema electroenergético está trabajando con las termoeléctricas, con Energás y con los parques solares fotovoltaicos”, explicó.

Segundo, porque las condiciones actuales son peores: ha subido la temperatura —estamos a las puertas del verano— y el sistema quedó nuevamente sin reservas de combustible. “Sin ninguna reserva”, remarcó el Ministro.

La salida de Felton

Otro de los frentes críticos que abordó el ministro fue la situación de la termoeléctrica Antonio Guiteras (la mayor del país) ya fue abordada la semana pasada, pero esta vez profundizó en el estado de la unidad de Felton, en Holguín, cuya salida de servicio ha golpeado con fuerza la generación en oriente.

Vicente de la O Levy (I), titular del Ministerio de Energía y Minas, ofrece a la prensa cubana, pormenores sobre la actual situación electro energética en el país, en la sede del organismo, en La Habana; Cuba, el 13 de mayo de 2026. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm

“Felton había que sacarla porque ya tenía salideros en la caldera que desde hacía días lo estábamos controlando para no sacarla junto con Guiteras”, explicó De la O Levy. Es decir, durante varios días se operó en un delicado equilibrio, tratando de postergar lo inevitable para no agravar aún más el déficit.

Pero no era solo una fuga. El diagnóstico fue más profundo: “Además tenía partes y piezas dañadas, un rodamiento grande de uno de los calentadores de aire regenerativo (CAR), una parte de la termoeléctrica muy importante que estaba dañado y estaba trabajando con un solo rodamiento, el otro estaba partido”.

El titular fue claro sobre las consecuencias de no haber actuado a tiempo: “Si eso seguía así trabajando, se iba a dañar completa la unidad”. Ante ese riesgo, no quedó otra opción que paralizar la planta.

“Prácticamente no era mantenimiento”, sentenció. Y detalló los dos defectos concretos que se están resolviendo: el salidero en la caldera y la corrección del rodamiento partido.

Sobre el estado actual de los trabajos, el ministro ofreció un parte de esperanza. “Los trabajos van avanzando, mañana estamos estimando poder hacer ya la prueba hidráulica de la caldera para ver si todos los trabajos de soldadura fueron correctos, para ver si no hay salidero”.

Explicó el procedimiento: si aparece alguna “pitera” (fuga diminuta) o salidero, se corrige; si no, se procede al arranque de la unidad. Pero advirtió que estas pruebas no son automáticas: “Una prueba hidráulica demora horas, después hay que restablecer todo el sistema, quitar todas las bombas, todas las tuberías… y comienza el arranque de una unidad técnica que ya lleva varios días parada, entonces se demoran horas también”.

Además el ministro no ocultó que la coincidencia de todos estos problemas ha convertido esta semana en una de las más duras para el sistema electroenergético nacional.

“Ya estamos en la fase final para comenzar mañana en la mañana la prueba hidráulica”, dijo con cautela. Pero acto seguido pintó el cuadro completo: “Eso trajo que esta semana ha sido también extremadamente tensa, porque ha coincidido Felton con: Mariel sin nada de combustible, La Habana sin nada de combustible, la generación distribuida sin nada de combustible”.

¿Por qué los parques solares fotovoltaicos no generan más?

Uno de los puntos más técnicos —y a la vez más reveladores— de la conferencia del ministro fue el referido a las energías renovables. En medio de la crisis de combustibles, pudiera pensarse que cada megavatio de origen solar es una bendición. Y lo es, pero con un límite que De la O Levy explicó.

Vicente de la O Levy, titular del Ministerio de Energía y Minas, ofrece a la prensa cubana, pormenores sobre la actual situación electro energética en el país, en la sede del organismo, en La Habana; Cuba, el 13 de mayo de 2026. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm

“Mientras más débil está el sistema electroenergético nacional, más tenemos que regular los parques solares fotovoltaicos, que ha sido la potencia nueva que nosotros hemos incorporado”, afirmó.

La paradoja es evidente: el país ha instalado más de 1 300 MW de capacidad solar fotovoltaica, una cifra nada despreciable y fruto de un programa inversionista que no se ha detenido pese a las dificultades. Sin embargo, no se puede aprovechar plenamente. ¿La causa? El propio estado de fragilidad del resto del sistema eléctrico.

“El resto del sistema está tan débil que la participación de la energía renovable se va por encima del 50%”, explicó el titular. Y ese desbalance trae problemas: la energía solar fluctúa con la nubosidad, la lluvia, las condiciones climáticas en cada provincia. Si el sistema base fuera más robusto, podría absorber esas fluctuaciones sin mayores contratiempos.

“Si hubiera más fortaleza en el resto del sistema, bueno, se pudiera utilizar mucha más potencia solar fotovoltaica”, sentenció De la O Levy.

La solución en camino: baterías para estabilizar el sistema

El ministro anticipó que la pregunta natural del pueblo sería: si el sistema sigue débil, ¿siempre estará limitada la energía solar? Y respondió con un parte de esperanza, aunque con los plazos que impone la realidad.

“Estamos en la fase final ya —dijo—. Está la asistencia técnica trabajando. Estamos en la fase final de los emplazamientos grandes de batería, de acumulación de batería, que es para resolver este problema”.

El objetivo de esas baterías es precisamente estabilizar el sistema electroenergético nacional y, en palabras del titular, “poder, como decimos vulgarmente, soltar los parques a su máxima potencia para que entreguen todo lo que las condiciones climáticas permitan”.

De la O Levy recordó que ha habido días en que los parques solares han aportado más de 900 MW al sistema. Pero hoy, por la debilidad general, están muy limitados: “Hoy estamos promediando 580 MW”, reconoció.

Y a pesar de todo, subrayó que el país no ha detenido las inversiones: “Hemos seguido instalando parques, inaugurando parques solares fotovoltaicos”.

Añejas termoeléctricas

El ministro también dedicó un apartado al estado de las termoeléctricas, otro eslabón débil de la cadena. Aquí, el bloqueo vuelve a aparecer como protagonista, pero no solo en su faceta de impedir la llegada de combustible, sino en su versión más crónica y silenciosa: la imposibilidad de adquirir piezas de repuesto y financiamiento para tecnologías que ya acumulan décadas de explotación.

“Durante todos los años ha sido muy difícil adquirir las piezas de repuesto, los financiamientos… son tecnologías que tienen muchos años”, explicó De la O Levy. “Hace falta repuesto, muchos recursos financieros que no tenemos, y cada vez se hace mucho más difícil poder adquirir piezas de repuesto y financiamiento para mantener esa tecnología”.

La cuestión de los circuitos apagables y lo no apagables

Uno de los temas que más encendido el debate popular en los últimos días es la percepción —real o no— de que los apagones no se distribuyen equitativamente. Hay quien dice que una provincia «tiene más luz» que otra, o que ciertos circuitos nunca se apagan mientras otros pasan más de 20 horas sin servicio.

Vicente de la O Levy, titular del Ministerio de Energía y Minas, ofrece a la prensa cubana, pormenores sobre la actual situación electro energética en el país, en la sede del organismo, en La Habana; Cuba, el 13 de mayo de 2026. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm

El ministro Vicente de la O Levy abordó el tema de frente, sin eludir la controversia. Reconoció que esa insatisfacción existe y que la escuchan.

«Todos tenemos apagón», dijo. «Y existen criterios de desigualdad entre las provincias, mala planificación en la rotación de los circuitos».

Lejos de descalificar esas críticas, el titular afirmó que en el Ministerio y en la Unión Eléctrica leen constantemente las opiniones del pueblo. «Nos escriben directamente nuestros compañeros, siempre haciendo preguntas muy correctas», reconoció.

Explicó las razones técnicas —y a veces hasta arquitectónicas— que explican por qué la distribución no puede ser matemáticamente igualitaria.

El sistema no está diseñado para apagones

El punto de partida: «El sistema electroenergético no está diseñado para apagón». Es decir, ninguna de las grandes inversiones históricas, ninguna de las interconexiones, ninguna de las subestaciones se concibió pensando en que habría que apagar circuitos de forma rotativa y sostenida durante meses.

«Pero ya los tenemos. Ya hace rato que los tenemos», admitió el Ministro.

Entonces, ¿cómo se planifica lo que no estaba planeado? De la O Levy explicó el proceso: se parte de la demanda existente, la capacidad de generación disponible y un pronóstico de cobertura. Ese cálculo —que se actualiza diariamente— arroja cuántos megavatios de déficit habrá en el mediodía y en la noche. Y ese déficit se distribuye entre las provincias.

Pero aquí viene el primer problema: ninguna provincia es igual a otra. «Todas tienen diferentes demandas, diferentes consumos, diferentes cantidades de circuitos», dijo.

Circuitos apagables y no apagables: la clave del asunto

Dentro de cada provincia, los circuitos se dividen en dos categorías: apagables y no apagables. Y aquí está una de las principales fuentes de tensión.

«¿Qué cosa es el circuito no apagable?», se preguntó el ministro. Y respondió: «Aquellos circuitos que están protegidos porque tienen alguna entiades económica o social extremadamente importante, como es un hospital. Algunos son bombeos de agua y objetivos económicos como centros de producción continua».

Los datos que ofreció son elocuentes: en el país se protegen diariamente más de 600 circuitos que consumen más de 800 MW. Esa cifra incluye todos los hospitales del país, instalaciones económicas prioritarias, y los llamados circuitos DAF.

«De lo poco que estamos generando —lamentó De la O Levy— se están protegiendo entre hospitales, lugares económicos de alta prioridad y otra cantidad de circuitos que tienen que protegerse por las fluctuaciones del sistema».

Los circuitos DAF y el caso especial de La Habana

El ministro dedicó un apartado especial a los circuitos DAF, especialmente conocidos por los habaneros. Se trata de circuitos que no se pueden apagar porque, ante fluctuaciones en el sistema, son los que abren y cierran en automático para regular la frecuencia y evitar un colapso generalizado.

«Si ya está apagado ese circuito, no puede hacer esa función de regular y proteger el sistema nacional», explicó.

¿Y por qué estos circuitos están mayoritariamente en La Habana? Por una razón puramente técnica: la capital es la provincia de mayor demanda eléctrica. «Los circuito que más consumo tienen son los que mejor regulan la frecuencia, porque al abrirse se descarga una cantidad de potencia que permite una mayor regulación», detalló el titular.

Si esos circuitos DAF se pusieran en provincias de menor consumo, el efecto regulador sería insuficiente. «No cumpliría el objetivo que se busca», sentenció.

El Ministro también informó que en los últimos días han habido disparos de DAF, pero «mucho menos que días anteriores». ¿La razón? La regulación de los parques solares, ese tema que explicamos en el bloque anterior.

«Cuando los parques no estaban regulados, había muchos más disparos de DAF», aclaró. Al limitar la aportación variable de la energía solar, se ha logrado estabilizar un poco más la frecuencia, reduciendo así las activaciones automáticas de estos circuitos protectores.

De la O Levy explicó que la planificación de los apagones comienza a las 12 de la noche en el Despacho Nacional de Carga, para que a las 7 de la mañana el pueblo pueda conocer el pronóstico del día.

«Ocurre después cualquier cantidad de eventos», dijo. Y puso un ejemplo reciente, casi absurdo si no fuera dramático: «Santa Cruz, estando disponible para arrancar, tiene una falla de entrada de agua. La caldera está bien, la automática está bien, el generador está bien, todo está bien, pero tiene una falla en la entrada de agua externa a la unidad».

Eso —subrayó— no lo planifica nadie. Como tampoco se planifican los «sargazos» que entran en Energás ni las roturas imprevistas de calderas.

Cada uno de estos eventos imprevistos —que ocurren todos los días, varias veces al día— atentan contra la planificación y genera los incumplimientos que tanto irritan a la población.

Al igual que en el resto del país, el ministro no ocultó la compleja situación de la capital. «En La Habana los apagones hoy superan el orden de 20, 22 horas», reconoció. «Y cuando viene son 2 horas, hora y media, 2 horas, 3 horas en algunos circuitos, 4 horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas. Así está la capital».

Allí, dijo, está la mayor cantidad de circuitos protegidos, la mayor concentración de hospitales y la mayoría de los circuitos DAF. «Eso hace más difícil la maniobrabilidad», admitió.

Por qué unas provincias rotan mejor que otras

El ministro también abordó un tema espinoso: la percepción de que algunas provincias logran rotar los apagones cada 6 o 8 horas mientras otras pasan días enteras sin un patrón claro.

«No voy a mencionar provincias, se conocen», dijo con honestidad. Pero explicó que la diferencia no es caprichosa. Cada provincia tiene distinta cantidad de circuitos, distinta demanda, y distinta cantidad de circuitos no apagables.

Puso un ejemplo concreto: hay provincias donde un hospital provincial tiene cuatro entradas de alimentación eléctrica. La empresa eléctrica rota esas cuatro entradas, manteniendo el hospital con energía, pero rotando a toda la población que está en esos cuatro circuitos. «Y lo está haciendo independiente a la rotación de los municipios», explicó. Esa provincia tiene un beneficio por su condición eléctrica.

En otras provincias, los hospitales no tienen esa flexibilidad. Para lograrla habría que hacer inversiones —tres protecciones, tres líneas, etc.—, pero eso requiere recursos que hoy no existen. Y además, como dijo el Ministro, «volveríamos a lo mismo: la energía es una sola. El total del valor de la generación y la demanda es uno solo. Por lo tanto, repartir se hace extremadamente difícil».

Mantenimientos: La parada obligada para no perder la unidad para siempre

El ministro Vicente de la O Levy también abordó uno de los puntos que más controversia genera entre la población: ¿por qué se paran unidades para mantenimiento justo en medio de la crisis energética? La respuesta, explicó, no es un capricho técnico, sino una necesidad para evitar la pérdida total de esos activos.

Vicente de la O Levy, titular del Ministerio de Energía y Minas, ofrece a la prensa cubana, pormenores sobre la actual situación electro energética en el país, en la sede del organismo, en La Habana; Cuba, el 13 de mayo de 2026. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm

«Hay una condición —explicó—: si no damos mantenimiento a las horas que podamos estar generando por no dar el mantenimiento, bueno, tendremos esa energía. Pero el no dar mantenimiento en una unidad termoeléctrica o en una unidad de gas, estamos llevando a esa unidad de generación eléctrica al sacrificio total y la perdemos totalmente».

En otras palabras, es la clásica disyuntiva entre el beneficio inmediato (unos días más de generación) y el costo futuro (perder para siempre una unidad que el país no puede reponer). Y el Ministro fue claro: la decisión ya está tomada. «Es casi una condición obligatoria de que en medio de esta situación hay que parar, porque la perdemos totalmente».

Para entender por qué cada mantenimiento, De la O Levy explicó cómo funciona un sistema eléctrico normal —algo que Cuba no tiene hoy.

«Los sistemas eléctricos trabajan con reserva —dijo—. Pueden sacar una unidad, darle mantenimiento, y esa potencia que está en mantenimiento no va contra las reservas de generación». Es decir, en un país normal, cuando una planta entra en mantenimiento, otras unidades de respaldo cubren su ausencia sin que el pueblo lo note.

Pero Cuba no tiene esa reserva. «Nosotros no contamos con esa reserva», afirmó el titular. «Esa reserva se fue perdiendo durante los años a partir de la situación económica y financiera producida en un 99,9% por producto del bloqueo».

La conclusión: cada vez que hay que parar una unidad por mantenimiento o por avería, no hay nadie que la respalde. El déficit que genera esa parada se traduce directamente en más horas de apagón para la población.

Combustible: millones de toneladas vs. litros de isocontenedores

El Ministro también aprovechó para desmontar una comparación que circula en el debate público: la supuesta contradicción entre la falta de combustible para la electricidad y la existencia de combustible para otros fines —incluyendo negocios privados que importan a través de «isocontenedores» (contenedores isotérmicos para transporte de líquidos).

«Para que se entienda —explicó—, los volúmenes de combustible que trae un isocentenedor, que se cuentan en litros, no alcanzan ni para un emplazamiento de grupo electrógeno ni medio día».

La escala, dijo, es completamente diferente. «Los volúmenes que se manejan de consumo de combustible para la generación de electricidad se habla en millones de toneladas», subrayó. Esa suma incluye crudo, fuel y diésel, productos de los que el país no tiene «absolutamente nada».

«Estoy siendo repetitivo —reconoció—: no tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente nada de diésel».

En medio de este páramo de combustibles importados, el ministro señaló dos únicas fuentes que sí han mostrado cierta mejoría, aunque insuficientes para resolver la crisis.

«Lo único que tenemos es gas acompañante de nuestros pozos, que sí ha crecido la producción, y el crudo nacional, que también ha ido creciendo la producción», informó.

Adelantó que en la Mesa Redonda se hablará más de este tema, con la participación de compañeros de Cupet (Cuba Petróleo), para explicar el trabajo que se viene realizando en la recuperación del petróleo y todo lo que se está haciendo con el crudo nacional.

Pero, como dejó claro en otras partes de la conferencia, esa producción nacional no alcanza para cubrir la demanda del sistema electroenergético, especialmente después de meses sin recibir importaciones.

Resistir, buscar soluciones y acelerar la transición energética

Vicente de la O Levy, titular del Ministerio de Energía y Minas, ofrece a la prensa cubana, pormenores sobre la actual situación electro energética en el país, en la sede del organismo, en La Habana; Cuba, el 13 de mayo de 2026. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm

«Seguiremos bloqueados, pero seguiremos resistiendo», afirmó. «Seguiremos encontrando soluciones, seguiremos buscando alternativas propias nacionales con nuestros recursos, como se ha ido demostrando por nuestros compañeros de Cupet, como han ido demostrando nuestros compañeros de la Unión Eléctrica».

Y vinculó esta lucha cotidiana por mantener vivo el sistema con el objetivo estratégico del país: «En eso se basa la transición energética». Es decir, la apuesta por las energías renovables, las baterías de almacenamiento, y la eficiencia energética no es solo una meta ambiental o de desarrollo, sino una necesidad de supervivencia ante un bloqueo que impide el acceso normal a los combustibles fósiles.

En medio del panorama más crítico, el ministro Vicente de la O Levy dedicó un espacio importante a explicar qué está haciendo el país, más allá de la gestión diaria de los apagones, para construir una solución sostenible. Esa solución tiene un nombre: transición energética.

«La transición energética es buscar alternativas energéticas —explicó—, ya no solo de electricidad, alternativas energéticas para la cocción de alimentos, para la generación de electricidad, para la transportación, para todo. La energía transversaliza todo. Buscar soluciones propias y alternativas nacionales que podamos sostener».

El titular aseguró que existe una estrategia diseñada, que se ha venido explicando y avanzando, y que en estos momentos cada municipio del país está desarrollando su propia estrategia de soberanía energética, con los recursos que tiene internamente.

El Ministro enumeró las fuentes renovables con que cuenta el país desde adentro, sin depender de importaciones:

Biomasa forestal

Biodigestores

Molinos de viento

Pequeños aprovechamientos hidráulicos

«Cada uno de los municipios tiene características diferentes —precisó—, pero que sí cubren una cantidad de necesidades energéticas».

Lejos de ser solo un programa futuro, De la O Levy informó que ya se han instalado sistemas fotovoltaicos en un número importante de instalaciones sociales en todo el país.

«Hoy podemos decir que en todos los policlínicos de Cuba, los servicios básicos de salud pública tienen al menos 2 kW, que le permite la iluminación, la ventilación y los primeros equipos de primeros auxilios para poder atender a un paciente», afirmó.

El listo de instalaciones ya cubiertas incluye:

Todas las funerarias del país: al menos 2 kW instalados.

Todos los hogares maternos de Cuba: con paneles solares fotovoltaicos.

Todas las casas de los abuelos: el 100% tiene una potencia fotovoltaica mínima que permite iluminación, ventilación y televisión.

Otro frente importante es la reconversión de las panaderías, tradicionalmente grandes consumidoras de electricidad o combustibles para sus hornos.

«Hoy ha habido un proceso de reconversión que se está trabajando en todo el país», informó el Ministro. «Ya estamos al 83% de las panaderías del país reconvertidas con biomasa para el horno».

El titular resumió los pilares de la estrategia de largo plazo: «el tema de la producción de combustible, el tema de las energías renovables, el tema de la cultura, la conciencia del ahorro, la eficiencia energética. Y esa es la verdadera solución sostenible que nosotros vamos buscando alternativas».

Y dejó una puerta abierta, sin dogmatismos: «Estamos abiertos a comprar combustible, no nos negamos a que nadie que nos venda combustible podamos comprarlo, siempre se ha dicho. El compañero presidente Díaz-Canel lo ha repetido en reiteradas ocasiones: Cuba no se ha negado a comprar combustible, todo lo contrario, estamos abiertos a comprar».

La prueba, dijo, es lo que ocurrió hace unas semanas cuando llegó el donativo ruso: «Si apareciera algún combustible, en seguida se vería el efecto, como se vio, que se redujeron las horas de apagón».

Cerco energético: el bloqueo se profundiza con nuevas sanciones

En la parte final de su intervención, el Ministro contextualizó la situación actual dentro del endurecimiento reciente de las medidas de Estados Unidos contra Cuba, incluyendo órdenes y decretos presidenciales que buscan asfixiar aún más la llegada de combustible a la Isla.

De la O Levy recordó que Cuba, como país soberano, tiene todo el derecho a gestionar e importar su combustible, y que los mercados internacionales del petróleo también tienen el derecho de vender ese recurso a cualquier nación soberana. Pero la realidad es otra.

«Las negociaciones, la búsqueda, el seguimiento de alternativas para hacer llegar el combustible al país no se ha detenido —afirmó—. En ningún momento se ha detenido la búsqueda de negociaciones de combustible de todos los tipos. No se ha detenido, se siguen las negociaciones, pero en condiciones extremadamente diferentes de todo tipo».

El Ministro enumeró los factores externos que agravan aún más el ya de por sí difícil acceso al combustible:

El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán: ha hecho subir los precios vertiginosamente.

La problemática en el estrecho de Ormuz: encarece y pone en riesgo el transporte marítimo.

El aumento de los fletes: el combustible se ha convertido en «un objeto de riesgo» para transportarlo, por lo que las navieras y armadores elevan sus precios o directamente se niegan.

(Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Omara García Mederos)

Lea también