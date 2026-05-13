Las estadísticas son frías, pero dicen mucho

En los deportes colectivos, las estadísticas sirven para evaluar el rendimiento de un equipo tanto de manera grupal como individual.

Aunque frías para algunos, las estadísticas cobran mayor relevancia cuando un determinado conjunto pasa por los diferentes momentos que abarcan una competencia.

En el béisbol, métricas como el pitcheo, el bateo y la defensa sirven para calibrar los estados de forma de los equipos y sus miembros.

Los Cocodrilos de Matanzas arrancaron la cuarta edición de la Liga Élite con una barrida ante su similar de Mayabeque y, luego de esto, han eslabonado cinco descalabros de manera consecutiva.

Ante el adverso presente que viven los dirigidos por Eduardo Cárdenas, una pregunta retumba en la afición beisbolera de Matanzas: ¿se les acabó el combustible a los reptiles o es solo una mala racha?

Un dicho beisbolero expresa que ningún equipo es tan bueno cuando está ganando, ni tan malo cuando está perdiendo.

Para entender el contexto en el que se encuentran los rojos y amarillos, primero que nada toca evaluar los cambios en la plantilla actual con respecto a la novena que se consagró campeona de la Serie Nacional.

Solo por contrato en el exterior, en un renglón tan importante como resulta el pitcheo, los matanceros perdieron a sus dos primeros abridores, Yoennis Yera y Yamichel Pérez; sumado a estos dos, el cerrador Armando Dueñas y también se adiciona a la lista el relevista Pedro Mesa.

A las ausencias por contrato también debemos adicionar la lesión del diestro Silvio Iturralde, quien se erigió puntal dentro del conjunto en la contienda 64 del clásico doméstico.

Un secreto a voces radica en que los yumurinos con dos figuras del calibre de Yurisbel Gracial y Ariel Martínez redondeaban muchísimo la nómina e incluso, ¿por qué no?, se ponían por encima del nivel del torneo.

Y sin demeritar la calidad del resto del plantel, que engrosan figuras contrastadas como Eduardo Blanco y Aníbal Medina, contar con dos figuras de un nivel tan superior al de nuestra liga sumó muchísimo para la consecución del título.

Las cuatro victorias iniciales en el arranque de la lid veraniega no estuvieron excentas de dificultades, en tres de los partidos se debió remontar para alcanzar el triunfo, el pitcheo abridor fue castigado por los bateadores rivales y se cometieron errores defensivos que constaron carreras.

Los campeones nacionales exciben cifras de manera colectiva en los diferentes acápites del juego que distan mucho del nivel requerido para un torneo de mayor envergadura como la Liga Élite.

En la justa el promedio colectivo de carreras limpias descansa en un elevado 6.02, pero el de los rojos de 8.12 supera con creces el promedio del torneo.

Los serpentineros yumurinos han soportando un total de 36 extrabases en nueve juegos lo que da como promedio cuatro por cada nueve entradas solo superados en este acápite por Las Tunas que ha permitido 40 en total.

El staff de lanzadores matanceros ha regalado un total de 46 boletos lo que da una media por partido 5.56 mientras el del campeonato es de 4.34.

Los bateadores rivales le batean a los pitcher yumurinos para 371 renglón en el que marchan en el último puesto del torneo y en el que los conjuntos más cercanos son Mayabeque y Holguín a quienes le conectan para 352 y 307 respectivamente.

En el apartado defensivo los saurios han cometido 13 errores en 354 lances para un promedio colectivo de 963 por debajo del de la justa de 968. Una nota halagüeña en medio de las dificultades radica en el trabajo de la receptoría que no ha cometido errores y trabaja para una efectividad 500 de seis corredores que han intentado el robo han capturado la mitad.

A la ofensiva los rojos marchan el tercer escaño en promedio con el madero con 318 solo antecedidos por Las Tunas con 330 y Mayabeque 331.

Los bateadores matanceros son los que menos se ponchan en el campeonato con 25 peloteros retirados por la vía de los strike, en cuanto al robo de bases lo han intentado en cinco ocasiones y han llegado en tres de ellas dos a la cuenta de José Amauri Noroña y una estafada para Hanyelo Videt.

En pos de recomponer la ruta y llevar la nave a buen puerto urge mejorar todas las métricas que en el papel parecen frías, pero dicen mucho.

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