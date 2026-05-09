Cubano Raul Trujillo Díaz sigue dando lucha por el mundo

El cubano Raúl Trujillo Díaz sigue dando noticias. Resulta que luego de su retiro un tiempo después del adiós de su discípulo, el gladiador del estilo greco Mijaín López en París 2024, regresó a los colchones, pero ahora como entrenador desarrollador de la lucha por el mundo.

Trujillo, natural y orgullo de Matanzas y Cuba, informó recientemente a la Agencia Cubana de Noticias desde Tayikistán que fue designado para esa función por la Unión Mundial de Luchas, por lo que su carrera como adiestrador no cerró del todo.

“Es una nueva e importante tarea la que desarrollo ahora, con comienzo en China, donde estuve dos meses y ahora estaré tres meses en la nación del Asía Central, donde transmito mis experiencias a luchadores de otros países”.

Todos recordarán las proyecciones de Mijaín López cada vez que ganaba medallas de oro, la última en la cita multideportiva parisina, en la cual conquistó su quinto título consecutivo bajo los cinco aros y puso sobre el colchón sus zapatillas como despedida.

COI premia al cubano Raúl Trujillo como entrenador del año

Sin duda, se abre un nuevo capítulo para Trujillo, sustituto del ya fallecido y destacado entrenador Pedro Val, luego de una excelente trayectoria en el deporte de las llaves y los tacles.

Haciendo un poco de historia desde sus inicios, luego de consultar varias fuentes, sobresale que Trujillo fue un destacado luchador del estilo libre de los 57 kilogramos (kg).

Logró medalla de bronce en los VII Juegos Panamericanos México 1975, a lo que se une su sobresaliente labor de entrenador y metodólogo federativo de este deporte.

Nació en 1965 en Pedro Betancourt, municipio de la occidental provincia de Matanzas y se graduó en la carrera de Agronomía en San José de las Lajas.

Retornando a la lucha, se plantea que sus técnicas favoritas son proyección con volteos en todas sus variantes, control de cabeza y brazo, con control de dos brazos y un brazo, siempre por la derecha y por la izquierda.

Poco conocido es que comienza a desarrollar habilidades deportivas desde niño en la Eide Luis Augusto Turcios Lima de Matanzas en baloncesto, pero luego pasa para la lucha libre bajo la pupila del entrenador Jorge Cunnighan.

Resalta también que fue varias veces campeón provincial, titular en los Juegos Escolares Nacionales y otras tantas en la categoría Juvenil. Llegó al equipo nacional a los 16 años. Durante esa etapa fue campeón de un triangular de mayores que se organizó entre Cuba, México y Panamá, y subcampeón en el Torneo de las Estrellas en 1970.

En 1971 llega a ser el primer hombre del equipo nacional en los 52 kg y participa en varios torneos internacionales en Bulgaria, Rusia y Yugoslavia.

Trujillo en 1974 se lesiona en un menisco. Después pasa a formar parte de la selección de la modalidad grecorromana y participa en los VII Juegos Panamericanos México en 1975, en los cuales gana medalla de bronce.

Se retira del deporte activo en 1978, a causa de reiteradas lesiones y comienza como adiestrador en la selección nacional juvenil, después trabajó en la Eide de su natal territorio, como metodólogo en varios deportes y como jefe técnico de la comisión nacional de luchas.

De esa forma, se convierte en uno de los entrenadores más completos en el nivel nacional.

Su aporte fue significativo en la preparación de muchas de las principales figuras del país con excelentes resultados en competencias internacionales, tales como las seis medallas de oro y dos de plata de sus discípulos en el mundial juvenil de Cali 1992.

En su etapa al frente del equipo nacional contribuyó en los triunfos colectivos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y los de Tokio 2020, segundo en París 2024, en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla 2018; y en El Salvador 2022, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y Santiago de Chile 2023, además de una gran faena en los I Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021.

Los reconocimientos son muchos, incluido el del 7 de marzo de 2025 de doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (UCCFD) «Manuel Fajardo», de La Habana, y Matanzas.

Obligado recordar que dos de los más relevantes entrenados por Trujillo: el multicampeón olímpico y mundial Mijaín López y también los campeones mundiales y olímpicos, Luis Alberto Orta e Ismael Borrero.

Por su trayectoria fue exaltado al Salón de La Fama de la UWW AMÉRICA 2021.

En octubre de 2025, se conoció que el Comité Olímpico Internacional (COI), le otorgó el Premio de Entrenadores de ese año conocido como los Coaches Lifetime Achievement Awards, en este caso como entrenador en el sexo masculino. Se reconocieron sus extraordinarios logros y contribución al movimiento olímpico.

El premio se entrega en una ceremonia que organiza el COI en Lausana, Suiza, donde se encuentra la sede de dicho organismo deportivo internacional. (Por: Carlos González Rego, ACN)