Vergonzosa derrota para Matanzas

Como si de una mala película se tratara, Matanzas cayó esta tarde de forma vergonzosa 19 carreras por 4 frente a Holguín, en el tercer partido de su compromiso particular en esta Liga Élite del Béisbol Cubano.

Siete entradas sobraron para certificar la victoria de los Cachorros, quienes ya desde el cuarto episodio pusieron a los nuestros a punto de mate.

La ofensiva no pudo ligar más allá de las 4 anotaciones iniciales, donde se destacaron Aníbal Medina, Rafael Álvarez y Yulieski Remón.

A la defensa fallaron en varias ocasiones en lances, que aunque no van a los números, dejan muchísimo que desear. En este acápite es válido acotar que el terreno se percibe extremadamente seco, algo que influye mucho en el movimiento de la pelota.

Lo peor por mucho es el pitcheo, no existe confianza en la estabilidad ni destreza de ningún lanzador. Desde los más jóvenes hasta los más experimentados son incapaces de detener la ofensiva holguinera.

Los números son realmente alarmantes, algo en lo que el cuerpo técnico del equipo debe dirigir sus estrategias, en aras de mejorar el desempeño si se quiere obtener un resultado decoroso, acorde con el actual Campeón Nacional.

Mañana irán a su último encuentro frente a los orientales para evitar la barrida.