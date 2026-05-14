Ejercicio Popular Meteoro 2026: eliminar riesgos y vulnerabilidades

Incrementar la capacidad de respuesta y recuperación ante situaciones de desastres con un enfoque integral de gestión es el propósito del Ejercicio Popular Meteoro 2026 que se efectuará este viernes 15 de mayo en la provincia de Matanzas, con el componente añadido de que en esta ocasión celebra sus 40 años.

El Ejercicio comprende dos etapas, en una primera se preparará y ejercitará a los órganos de dirección en todos los niveles, en los estudios de la documentación rectora aprobada, en la puntualización, actualización y aseguramiento de las decisiones y los planes de reducción de riesgos.

Además, se evaluará el resultado de los estudios de peligro, vulnerabilidades y riesgos y su implementación en el proceso de reducción de desastres, el aseguramiento material y financiero y el estado de preparación de las fuerzas, entre otros temas de interés.

El Teniente Coronel William González Hernández, jefe de Defensa Civil de la provincia añadió que independientemente del déficit de combustibles en la segunda etapa se realizarán trabajos prácticos como la chapea, la limpieza de zanjas y alcantarillas, la poda de árboles, las cuales se suman a otras acciones para la reducción de riesgos y desastres desarrolladas durante la semana.

“Asimismo, se van a preparar las fuerzas y medios que participan en los desastres como los bomberos, las brigadas contra incendios, las de amarre de techos, las de la Organización Básica Eléctrica y las de la Empresa de Telecomunicaciones”.

Otras acciones a efectuar durante la jornada serán la limpieza de obras protectoras para la población. Se puntualizará, además, la situación higiénico-epidemiológica del territorio, con énfasis en las arbovirosis y la hepatitis.

A nivel provincial se formará el grupo ligero, formación especial que actúa en caso de desastres naturales o la guerra para hacer frente a incendios, derrumbes, inundaciones, rescate y salvamento en el mar, entre otras.

Tradicionalmente en el mes de mayo, antes de la temporada ciclónica, la Defensa Civil organiza este simulacro nacional, con la participación de organismos estatales, Fuerzas Armadas, instituciones educativas, empresas y población civil para evaluar vulnerabilidades, perfeccionar planes de reducción de riesgos y fortalecer la coordinación interinstitucional, en un contexto complejo que exige rigor en la planificación y uso eficiente de recursos. (Foto: tomada del perfil de Facebook del Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres en Colón) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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