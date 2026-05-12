Holguín pasó la escoba

Los Cocodrilos de Matanzas frenaron bruscamente el impulso con el que comenzaron la IV edición de la Liga Élite de Béisbol.

Después de una primera subserie convincente, el conjunto yumurino mostró serias dificultades en su enfrentamiento ante los Cachorros de Holguín, equipo que completó la barrida en el estadio Victoria de Girón con marcadores amplios y dominio absoluto en cada presentación.

El principal problema para Matanzas volvió a estar sobre el montículo. El cuerpo de lanzadores no encontró estabilidad en ninguno de los desafíos y permitió que la ofensiva holguinera trabajara con comodidad desde los primeros innings. Los Cachorros aprovecharon cada oportunidad ofensiva y castigaron con fuerza a un pitcheo incapaz de contener el ritmo rival.

Sin embargo, las deficiencias no quedaron únicamente en la defensa. La ofensiva matancera tampoco logró responder en los momentos de mayor presión. Los dirigidos por Eduardo Cárdenas estuvieron obligados constantemente a remar desde abajo en el marcador y nunca encontraron la contundencia necesaria con el madero para cambiar el rumbo de los encuentros.

La producción ofensiva, que había sido uno de los puntos fuertes en el arranque del torneo, desapareció frente al dominio de los lanzadores holguineros. Matanzas dejó hombres en circulación, falló en situaciones claves y mostró poca capacidad de reacción cuando el juego exigía respuestas rápidas desde el cajón de bateo.

La barrida sufrida en casa deja señales de alerta en un campeonato que apenas comienza, pero que ya empieza a mostrar las debilidades de varios equipos. Los Cocodrilos necesitan recuperar estabilidad desde el box y encontrar mayor consistencia ofensiva si desean mantenerse entre los principales aspirantes de esta Liga Élite.

Holguín, por su parte, salió fortalecido de la subserie y dejó claro que llega dispuesto a competir seriamente en la temporada. Los Cachorros dominaron en todas las áreas del juego y convirtieron el Victoria de Girón en un escenario favorable para imponer su ofensiva y silenciar a la afición yumurina.

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