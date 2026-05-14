Sociedad civil matancera entrega firmas por la Patria

Frente al busto del Apóstol José Martí, en el céntrico Parque de La Libertad, una representación del pueblo matancero se congregó esta mañana para desarrollar el acto y ceremonia solemne de entrega de las planillas con las firmas de la sociedad civil que con su rúbrica demostró el apoyo a la paz, la soberanía nacional, la defensa de la Patria y el rechazo a una intervención militar por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El Movimiento Mi Firma por la Patria respondió a la convocatoria realizada por el mandatario cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez en el acto por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución, a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conociera la verdad de la Isla.

Fotos: Izet Morales Rodríguez

Gabriel Torres Rodríguez, director del periódico Girón

Gabriel Torres Rodríguez, miembro de la sociedad civil y director del periódico Girón expresó que “hoy nos reunimos aquí con un mismo propósito unir nuestras voces para denunciar el genocida bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de seis décadas y que la administración de Donald Trump ha llevado a niveles de crueldad insospechados. Ha desatado sobre nuestro pueblo un castigo colectivo que viola los derechos humanos más elementales”.

Durante el acto integrantes de la sociedad civil matancera entregaron las planillas firmadas por el pueblo de los 13 municipios de la provincia a autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio.

El miembro del Buró Provincial del Partido que atiende la actividad político ideológica Antonio Víctor González Imbert añadió que “se firmó por la Patria, por la familia, por la paz, en contra de un bloqueo atroz y genocida, que mantiene bajo asedio sectores estratégicos, incluyendo proyectos de energías renovables que estaban en marcha, minería, defensa, seguridad y finanzas y que representa 20 701 000 dólares diarios y que afecta entre el 80 y el 90 % de los combustibles como parte de las importaciones energéticas, además de presionar para que ningún empresario invierta en el país”.

Mi firma por la Patria constituyó un ejercicio de soberanía popular frente a la escalada de agresiones contra la nación, en el cual más de 6 230 000 cubanos ejercieron su derecho a defender la paz nacional. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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