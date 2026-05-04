De Matanzas

Postales Matanceras: Mazzantini en Matanzas

4 de mayo de 2026 0 comment
Torero español Luis Mazzantini en Matanzas

Años atrás fueron detectados en el basural colonial Las Palmas, en las afueras de la ciudad de Matanzas, dos fragmentos de loza blanca vidriada inglesa portadoras de un grabado azul sobre blanco relacionado con uno de los más afamados toreros de la historia universal, el español Luis Mazzantini y Eguía.

Donadas al Museo Provincial Palacio de Junco, en uno de ellos se muestra el rostro del torero y en el otro se aprecian sus pies, y en la parte inferior se lee su nombre, al que le faltan las letras finales del segundo apellido por estar dividido el tiesto.
 
Nacido el 10 de octubre de 1856, se inició en la Tauromaquia el 13 de abril de 1884, y abatió en su carrera un total de 2 907 toros. En febrero de 1887 organizó una corrida en La Habana y visitó la afamada cueva matancera de Bellamar. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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