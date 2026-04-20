Postales Matanceras: Caña de azúcar ¿en la Ciénaga de Zapata?

Insólito y desconocido resulta el caso develado para la historia por Clara Emma Chávez; luego del estudio por ella realizado a un importante y añejo documento, rescatado en 1997 por el Equipo Provincial de Historia de Ciénaga de Zapata, bajo su dirección; del cual formó parte este redactor y que abarcó un extenso recorrido por todos los asentamientos del gran humedal, así como Yaguaramas, Abreus, Aguada de Pasajeros y Covadonga, en la actual provincia de Cienfuegos.

Se trataba de un informe original emitido por la administración de la firma Compañía Azucarera Jocuma, S.A. Central Covadonga. El documento, fechado en el año 1951, registraba a los colonos que molían en esa industria miles de arrobas de caña.

Documento histórico sobre producción de caña en la Ciénaga de Zapata

Una de las colonias que, en ese año, más caña aportaría se localizaba en Cayo Ramona y era administrada por Rafael Cepero, toda una “personalidad” en la zona oriental del territorio cenaguero; “cacique” en El Helechal, yerno del dueño de la colonia y esposo de Nélida Mesa, alcaldesa de barrio designada de facto en 1952.

De nuevo la historia descorre el velo del tiempo para mostrarnos otras facetas de la vida económica y social del sur matancero; “descubriendo”, para la historia, que se sembró y comercializó caña de azúcar en la Ciénaga de Zapata. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también