Postales Matanceras: Cimarrones y apalencados en Ciénaga de Zapata

Uno de los fenómenos sociales que caracterizó al mayor humedal del Caribe Insular durante el siglo XIX, fue el cimarronaje y apalencamiento de negros prófugos que buscaban amparo en bosques y pantanos de la zona.

La extensa Bahía de Cochinos, la existencia de agua dulce, la abundancia de fauna, unido al difícil acceso al territorio, propiciaron su utilización como refugio y protección de esclavos prófugos de dotaciones de zonas limítrofes. Muchos de los cayos interiores de monte sirvieron de hábitat a negros cimarrones y en algunos se constituyeron palenques.

En la costanera norte, próxima a la finca Zarabanda, se localizan los cayos Verde, Los Negros y Los Toros, donde vivieron numerosos apalencados en colonias en las que criaban animales domésticos, sembraban y vivían los célebres jefes Caoba y Sabicú, negros minas, caudillos del gran palenque ubicado en las Cuevas del cabildo, en Bartolina. También tuvo refugio por esos lares Miguel Vientos, quien con posterioridad se traslada a Júcaro Quemado. Desde la temprana fecha de 1801 se reporta la destrucción de un palenque en la zona del río Hanábana.

A raíz de las rebeldías ocurridas el 15 de junio de 1825 en cafetales de los partidos matanceros de Sabanazo y Sumidero, arriban a la Ciénaga de Zapata aproximadamente 30 negros.

En 1827 cobran auge las noticias sobre palenques y grupos de cimarrones en el área, que constituyen motivo de preocupación para las autoridades coloniales y los esclavistas. Este año se plantea la existencia de un centenar de apalencados en bosques y pantanos, armados de machetes calabozos, chuzos, e, incluso, armas de fuego.

Ante esta situación el rancheador Pedro Fundora, junto a 30 hombres y una jauría de perros, se dispone a operar. En esta ocasión vecinos de la zona contribuyen con productos para la alimentación del grupo, Don Bernabé Álvarez entrega una novilla y un cerdo y Don José María una res y otro cerdo.

Don Gregorio Zamora, teniente pedáneo del partido de Macurijes, asegura que en 1807 su hermano había perseguido durante dos días a 20 cimarrones, que lograron evadirse al cruzar a nado y auxiliados por sogas, el río Hatiguanico. Otro vecino del lugar, Don Antonio Morejón, planteó la existencia de un palenque, entre los ríos Gonzalo y Guareiras, practicando el pedáneo de Yaguaramas una requisa en dicho punto, donde localizó en un cayo de monte, un bohío con dos negros que logran escapar, dejando abandonados un caldero de hierro, un cuchillo y un machete.

Por otra parte, Don Rafael Sánchez, también residente en Zapata, aseguraba haber escuchado en varias ocasiones, comentarios sobre la existencia de apalencados acompañados de niños, según deducen de las pequeñas huellas dejadas en el fango por los fugitivos.

A raíz del incremento del cimarronaje y el apalencamiento, fenómeno que caracteriza el período en Ciénaga de Zapata, las autoridades plantean la necesidad de incrementar las persecuciones, incluyendo recorridos en bote por el Hatiguanico. También reclaman al Real Consulado, el envío de ayuda alimenticia y el pago de un peso diario a cada vecino que participe en las batidas, junto a los rancheadores.

La última noticia oficial relacionada con dichos fenómenos sociales es fechada el 7 de julio de 1854, cuando Don Ramón Pintó solicita a la Junta de Fomento la entrega de un terreno para desecarlo y cultivarlo. La Junta aprueba la concesión, ya que suponían que eliminando bosques y pantanos, reducían los refugios de “malhechores” y apalencados. Como es lógico deducir, la zona continuó sirviendo de amparo y protección ante las injusticias del sistema social esclavista. Faltarían años para que el mismo dejara de existir. (En coautoría con Isabel Hernández Campos/Ilustración: Carlos Junior Hoyos Verdura) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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