2050 MW de déficit en horario de máxima demanda

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2113 MW a las 20:40 horas, superior a lo planificado por salida imprevista de la planta de Energás Varadero.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3530 MWh, con 525 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1200 MW, la demanda 2860 MW con 1655 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 2 y 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 374 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se estima, para el horario de máxima demanda, la entrada de la unidad 1 de la planta Energás Varadero con 30 MW.

Con este pronóstico se estima una disponibilidad de 1230 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 2020 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2050 MW en este horario.