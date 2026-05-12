En Matanzas, debate sobre frontera diagnóstica de cáncer de pulmón

Con el fin de perfeccionar los procederes para una mejor atención al paciente oncológico, especialistas nacionales intercambiaron hoy durante la primera jornada del encuentro “Cáncer de Pulmón: Nuevas Fronteras Diagnósticas: un enfoque Multidisciplinario”, que se desarrolla en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez, en esta urbe, hasta el venidero viernes.

En la primera jornada de la cita científica que cuenta con participación de expertos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR), se desarrolló una consulta de sombra pulmonar con manejo multidisciplinario, reconocido como un espacio destinado a la exposición de experiencias locales y protocolos aplicados en la cubana provincia de Matanzas.

Además, el programa de actividades en la primera fecha incluyó la conferencia sobre telemedicina y nuevos enfoques en el abordaje integral del paciente con cáncer, a cargo del doctor Elías Gracia Medina, jefe del Grupo Nacional de Oncología, así como también otros espacios de intercambio de saberes, que sirven de antesala a las sesiones prácticas y debates previstos para los días siguientes.

Esta visita de trabajo busca socializar conocimientos sobre las nuevas técnicas para el diagnóstico del cáncer de pulmón en este importante centro, donde en los últimos tiempos se ha elevado el acceso a equipamiento técnico y los profesionales se empeñan en profundizar en el manejo de los mismos para ofrecer diagnósticos más precisos y completos, aseveró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias Gracia Medina.

El también presidente de la Sociedad Cubana de Oncología subrayó que este tipo de encuentros cobra mayor valor por abordar cuestiones esenciales en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, enfermedad que a día de hoy representa la segunda causa de muerte en la nación caribeña, con alrededor de 25 mil fallecidos por año.

De acuerdo al programa oficial del evento desde este martes iniciarán las sesiones prácticas, de forma tal que neumólogos trabajarán en broncoscopías y biopsias, mientras patólogos abordarán el procesamiento de muestras pulmonares y, paralelamente, oncólogos, imagenólogos y cirujanos discutirán resultados del manejo multidisciplinario del cáncer de mama en Matanzas.

La cita científica, organizada por el Hospital Faustino Pérez con el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) y la entidad comercial suiza Roche, del sector sanitario, busca actualizar protocolos diagnósticos y fortalecer la cooperación entre los distintos profesionales de la Salud Pública en la lucha contra el cáncer.