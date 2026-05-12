En jornada contra incendios: exposición de medios tecnológicos

Foto: Izet Morales

Medios tecnológicos útiles en las operaciones de los bomberos se expusieron hoy ante el Cuartel Enrique Estrada, como iniciativa para resaltar, en esta ciudad, el inicio de la Jornada Nacional del Sistema de Seguridad y Protección Contra Incendios, Física y Náutica.

Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo de Bomberos que radica en el cuartel, explicó que la iniciativa evidencia el carácter educativo que entraña la Jornada con génesis en la semana nacional de protección contra incendios, ya con 60 ediciones.

Ante autoridades de la Delegación del Ministerio del Interior, del Cuerpo de Bomberos de la provincia, historiadores y otros integrantes del pueblo, los niños del círculo de interés de la Escuela Primaria Eusebio Guiteras participaron en la actividad como evidencia del trabajo con las nuevas generaciones.

Entre los infantes que procuraron la presentación de los elementos en exposición, Bryan Sánchez Ribot se mostró presto a explicar las características de la cámara de imagen términa, que constituye un equipo tecnológico capaz de soportar altas temperaturas.

Mangueras contra incendios, pitones, una cizalla cortadora, linternas, guantes, una motosierra portátil, diversos medios de escalamiento y de buceo, y una lancha con motor fuera de borda para rescate y salvamento se incluyeron en la exposición.

Comentó Ballester Quintana que los objetos mostrados resultan llamativos tanto para niños como adultos, y la propuesta procuró incentivar el acercamiento entre los bomberos y la población, en una jornada para concientizar, elevar la percepción de riesgo, la capacidad de respuesta y también agradecer.

La Jornada Nacional del Sistema de Seguridad y Protección Contra Incendios, Física y Náutica, hasta el 17 de mayo próximo, en Matanzas incluirá acciones diversas como competencias entre comandos, premiación de concursos, proyección de películas y visitas coordinadas al Museo.

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