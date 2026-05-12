Entregan bandera «Generación del Centenario de Fidel» a graduados del IPVCE Carlos Marx

Fotos: Raúl Navarro González

En la mañana de este martes, con la presencia del primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, se efectuó el acto de entrega de la bandera al contingente de graduados del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Carlos Marx correspondiente al ciclo escolar 2023-2026.

La generación, compuesta por 141 estudiantes de duodécimo grado, fue denominada «Generación del Centenario de Fidel», en homenaje al invicto Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

El acto simbólico, que representa la transmisión de un símbolo identitario de la institución a las nuevas hornadas de jóvenes graduados, es también «el reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el compromiso que han demostrado durante los años de formación, durante este ciclo escolar», según destacaron las autoridades educativas presentes.

La entrega de la bandera al contingente de graduados del IPVCE Carlos Marx es una tradición que se remonta al curso 1985-1986, cuando los propios estudiantes de aquella promoción impulsaron la idea. Desde entonces, la actividad se ha mantenido ininterrumpidamente, y cada año la generación recibe una denominación particular que la identifica. En esta ocasión, la elección del nombre «Centenario de Fidel» adquiere una profunda significación, al coincidir con los homenajes al líder histórico de la Revolución Cubana.

Una vez concluido el acto de entrega de la bandera, los jóvenes protagonizaron un recorrido por distintos espacios patrimoniales de la ciudad, como museos y teatros, en una jornada diseñada para «reafirmar todo el sentir de la identidad matancera». Esta actividad forma parte además del programa de celebraciones que el contingente desarrollará hasta el próximo 19 de mayo, fecha en que tendrá lugar la graduación oficial en la propia institución educativa.

El IPVCE Carlos Marx es uno de los centros de excelencia académica más prestigiosos de la provincia, y sus graduados han contribuido históricamente al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura en Cuba. La entrega de la bandera, en presencia de los máximos dirigentes del territorio, constituye un estímulo al mérito y una responsabilidad para los jóvenes que en pocos días recibirán sus títulos de graduados.

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