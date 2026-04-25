Energías renovables respaldarán servicios de telefonía móvil y fija en Matanzas

Fotos: Cortesía de la fuente

La instalación de 18 sistemas fotovoltaicos de 2 kilovatios (kW), donados por la República Popular China, garantizarán el respaldo energético para los servicios de telefonía fija y Nauta Hogar en sitios tecnológicos específicos de los municipios de Cárdenas, Jovellanos, Matanzas, Jagüey Grande, Colón y Pedro Betancourt, lo cual beneficiará a alrededor de un 12 % de los clientes de ambos servicios.

Esta obra forma parte de uno de los tres programas que desarrolla la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Matanzas para efectuar el cambio de matriz energética que asegurará vitalidad en sus prestaciones a la población, resentidas debido al déficit energético.

Los sistemas fotovoltaicos se instalaron en pequeños gabinetes tecnológicos que brindan servicios de telecomunicaciones a comunidades específicas y no poseen un consumo elevado de energía. Los mismos tendrán respaldo para cubrir las 24 horas del día en condiciones de tiempo ideal, si la energía acumulada en las baterías lo permite. De los 18, ya 16 se encuentran en proceso de prueba.

Explica Gustavo Montesinos Reyes, director de la División Territorial de Etecsa que, si bien en este primer momento se beneficiarán alrededor de 10 248 clientes de la telefonía fija y 2 540 del Nauta Hogar, existen otros dos programas, que en corto plazo, permitirán instalar equipos solares de mayor alcance en sitios de gran demanda y densidad poblacional.

“El segundo programa, ejecutado con presupuesto de la propia Empresa, comprende kits de entre 5 y 7 kW con los cuales se le dará cobertura a 29 radio bases de la telefonía móvil. Hoy, se encuentra en proceso de traslado una parte de estos equipos desde el Mariel y cuando se tengan todos se procederá a su montaje en Cárdenas, Matanzas, Colón, Jovellanos y Jagüey Grande”.

Por su parte, el tercer programa comprende la instalación de kit solares de entre 16 y 24 kW contratados a formas de gestión no estatal, y tendrá impacto en las cabeceras municipales, el Consejo Popular Santa Marta y el reparto Armando Mestre de Matanzas.

“En el caso de las telecomunicaciones un cambio de matriz energética es complejo porque los sitios tecnológicos son de alto consumo, pero es un proceso necesario, pues ante la falta constante de energía eléctrica se afecta alrededor del 70 % de los clientes”, explicó a Girón Montesinos Reyes.

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