La CTC matancera ultima detalles para el 1ro de Mayo

Con una representación de todos los sindicatos matanceros, inició el Pleno Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). La reunión, efectuada en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, constituye una de las últimas actividades para la celebración del 1ro de Mayo.

Durante el encuentro, el secretario de la sede matancera de la CTC, Osmar Ramírez Ramírez, expresó que este año 51 colectivos laborales alcanzaron la condición de Vanguardia Nacional, una muestra del esfuerzo que han hecho los trabajadores para obtener tales resultados.

Fotos: Raúl Navarro

Asimismo, el espacio fue propicio para que los sindicalistas dieran su compromiso a la defensa de la Patria y su participación en la marcha que tendrá lugar el viernes; además de brindar todos los detalles organizativos.

En cuanto al aseguramiento y las actividades a desarrollar para la fiesta de los trabajadores, la gobernadora de la provincia, Marieta Poey Zamora, comentó que se está montando un grupo de kioskos pertenecientes tanto a formas estatales como a no estatales, con un número significativo de ofertas gastronómicas que transitan desde alimentos ligeros y bebidas, hasta comidas criollas.

Aregó que el día culminará con música grabada y la presentación del grupo musical Pupi y los que Son Son.

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) protagonizaron un momento especial al anunciarse que durante los resultados emulativos a nivel nacional en el primer semestre del año la provincia de Matanzas obtuvo la condición de Vanguardia Nacional.

“Este reconocimiento nos compromete más con el pueblo, pero no estamos satisfechos. Debemos seguir trabajando, pues tenemos deficiencias por superar y seguir multiplicando nuestros esfuerzos ”, señaló Norlenis Serpa Santos, su coordinador en el territorio.

Para culminar, el Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, hizo un llamado a la unidad, con la presencia de todos los matanceros en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. Una marcha con el pueblo que es el máximo protagonista y héroe de nuestra sociedad.