Reconoce CTC en Matanzas a sindicalistas y colectivos laborales

Este 28 de abril la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) otorgó más de 60 condecoraciones a sindicalistas y centros laborales, con motivo de conmemorarse este 1ro de mayo el Día Internacional de los Trabajadores. La cita tuvo lugar en el Salón de los Espejos en el emblemático Teatro Sauto, Monumento Nacional.

Se decidió otorgar este año la Órden Lázaro Peña de Tercer Grado al doctor Juan Carlos Perdomo Arrién, jefe del Grupo Provincial de Genética Médica; Diana Alicia Vargas Carnot, vicerrectora de la Universidad de Ciencias Médicas, y María Mercedes González Arrieta, secretaria general del buró sindical de la brigada de construcción de obras y arquitectura #47. También recibió el alto estímulo la Empresa Filial de Equipos y Talleres de Varadero (EQUIVAR).

Fotos: Izet Morales

Asimismo, se concedieron 37 Medallas Jesús Menéndez a trabajadores vanguardias, dirigentes sindicales e instituciones. Entre ellos Zenobio Jesús González Rivero, especialista B en mantenimiento agroindustrial, quien ha dedicado 61 años de su vida a la Empresa Agroforestal de Matanzas.

El condecorado expresó su alegría al recibir la distinción, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho su empresa durante tantos años, lo que constituye un logro para todos.

Por otra parte, se concedieron 24 Medallas de Hazaña Laboral a sindicalistas con una respetable y encomiable trayectoria laboral.

“Esta es una actividad de suma importancia que realiza el movimiento sindical en la provincia en saludo al 1ro de Mayo. Constituye un acto meritorio donde reconocemos alrededor de 62 compañeros y colectivos. Ellos vienen con sus familias y amistades, convirtiéndolo en un momento muy especial”, enfatizó el secretario de la CTC matancera, Osmar Ramírez Ramírez.

La ceremonia contó con la presencia de la gobernadora de la provincia, Marieta Poey Zamora, el Jefe del Región Militar, el General de Brigada, Alexander Rivero Díaz, los miembros del secretariado de la sede matancera de la CTC, así como una representación de las principales organizaciones del territorio.

La cita resulta uno de los momentos más memorables que posee la organización sindical para reconocer a quienes se sacrifican cada día por el bienestar y el desarrollo del pueblo cubano. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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