Festival Internacional de la Rumba: tradición, respeto, pasión

Fotos: Izet Morales Rodríguez

La Sala de Conciertos José White, de la ciudad de Matanzas, se vistió de cubanía y tradición este jueves, durante la inauguración del I Festival Internacional de la Rumba Guaguancó Matancero.

Con una escenografía colorida, hermosa y con elementos identitarios de la cultura nacional, el otrora Liceo Artístico y Literario de Matanzas acogió el reconocimiento por la Obra de la Vida a prestigiosos exponentes del género, declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2016.

Merecieron el agasajo, entre otros, Sara Gobel Villamil (Mima), Dolores Pérez, Rafael Navarro (El Niño) Pujada, quienes además, recibieron la Distinción Cuna de la Rumba, Facundo Pelladito y Diosdado Ramos Cruz, declarado Miembro de Honor del festival.

“El festival para mí ha sido lo más grande porque yo llevo muchos años aquí en Matanzas. Esto que está pasando debía haber pasado hace muchos años, pero en este momento el trabajo que se está realizando es muy bueno.

“Para mí ha sido una satisfacción que con 82 años pueda tener la oportunidad de vivir esta experiencia tan soñada. Esto ha sido muy fuerte.

“Ashé, que siga así, lo están haciendo muy bien. Gracias por todo lo que han hecho. Gracias, gracias, gracias a todo lo que está pasando aquí”.

A sus 82 años, el líder de Los Muñequitos de Matanzas destacó la importancia de este evento, el primero de su tipo que, con estos alcances, se celebra en la ciudad.

Diosdado Enier Ramos Aldazábal, (Figurín), bailarín, coreógrafo y director artístico de Los Muñequitos de Matanzas expresó las palabras centrales del momento inaugural. Aprovechó para agradecer a su familia por su formación desde el respeto, la disciplina y el cuidado del género, a la comunidad y a las autoridades “por hacer posible este encuentro tan esperado.

“Hay que depurar la rumba porque la rumba da bendiciones. Hoy agradecemos a nuestros ancestros y a todas las instituciones que nos han apoyado. Me siento motivado, contento y agradecido con la oportunidad que se le está dando a la cuna de la rumba, Matanzas”.

El elenco de la gala estuvo integrado por Atenas Brass Ensemble, con una versión de La comparsa, de Ernesto Lecuona; el Coro de Cámara de Matanzas, que interpretó El guayaboso, de Guido López Gavilán, la Academia La rumba soy yo y la compañía peruana Omí Oñí. Asimismo, el artista visual Alexis Plasencia se insertó en la celebración con una intervención a través de la técnica del body painting, inspirada en los girasoles.

Integrantes de las agrupaciones rumberas matanceras se unieron en un momento emotivo, en el que se escuchó Somos de la calle, de la escuela, que dio paso a un pasacalle hasta el parque La Autora, en La Marina donde, la Virgen de la Caridad, obra de Adrián Gómez Sancho, presidió la bienvenida al festival, soñado durante más de 10 años.

Hasta el 26 de abril se desarrollará en Matanzas el programa del I Festival Internacional de la Rumba Guaguancó Matancero, con talleres y competencias de baile, mesas de opinión y conciertos de los grupos defensores del género, desde la tradición, el respeto y la pasión de una de las expresiones culturales trascendentales para comprender nuestros orígenes e historia cultural.