Sobre el pensamiento del Héroe Nacional de Cuba, el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro y los valores que desde la atención médica se defienden, dialogaron integrantes del Movimiento Juvenil Martiano (MJM) con estudiantes universitarios y trabajadores en el Hospital Militar de Matanzas «Doctor Mario Muñoz Monroy«.

José Enrique de la Cruz Pérez, coordinador nacional de Proyección Social del MJM, destacó que en la institución de salud encontraron un colectivo de humanismo, ética y amor al pueblo, y apuntó que conversaron además sobre el movimiento «Mi firma por la Patria».

Son momentos de estar más unidos, todos los cubanos, todas las manos que pueden aportar, soñar y formar en tiempos retadores, en tiempos de firmeza; su trabajo es decisivo, cuidar a nuestra gente, aun con carencias de recursos, como sabemos, pero sin detenerse, son muchos los que ponen el alma en cada consulta y en cada guardia, resaltó.

Fotos: cortesía de la fuente

Comentó además De la Cruz Pérez que acompañados por directivos del hospital, la secretaria del núcleo del Partido Comunista de Cuba de la institución, y del comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas, la representación de los miembros del ejecutivo provincial y municipal del MJM de visita en el centro recorrieron áreas diversas que se utilizan en función de la docencia y los servicios.

Emotivo resultó recibir consejos de nuestros combatientes de la Revolución que reciben cuidados ahí, nos contaron de sus tiempos en la Juventud, de la lucha clandestina y en Angola; dicen que solo están pasando un rato en el hospital, que se sienten con toda la fuerza para combatir, resaltó el joven cubano.

El miembro del ejecutivo nacional del Movimiento Juvenil Martiano agradeció el acompañamiento del Coronel Juan Carlos Martín Tirado, director de un hospital esencial para Matanzas y Héroe del Trabajo de la República de Cuba. (Por: Yenli Lemus Domínguez)

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