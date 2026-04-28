Pese a limitaciones no se detiene la construcción de viviendas en Matanzas

Un total de 76 viviendas, de un plan ascendente a 65, fueron construidas en el primer trimestre de 2026 en la provincia, acciones ejecutadas en correspondencia a lo comprendido en el Programa de Construcción de Viviendas del Gobierno.

Con un plan anual ascendente a 674 las autoridades realizan el máximo esfuerzo para satisfacer las necesidades de quienes precisan de un techo y mejorar, de esta manera, el fondo habitacional del territorio.

La organización del plan cuenta con tres categorías —construcciones estatales, para células básicas y por esfuerzo propio—, mientras el Gobierno prioriza a los casos sociales que, por distintas razones, han perdido su casa o a madres que poseen tres o más hijos.

De acuerdo con Hidovaldo Díaz Martínez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, «ante el déficit de materiales de la construcción como el cemento y el acero, decidimos implementar la política de país donde se han recuperado los contenedores de los parques solares fotovoltaicos. (PSFV)

«Dichos contenedores son de destino final, quiere decir, que no regresan. Estamos haciendo siete viviendas en la ciudad de Matanzas, enclavadas en las márgenes del río San Juan, a partir de su remodelación.

«En la actualidad disponemos de 109, que se extraen de los PSFV. De ese total, ya se emplean 56, y quedan 53 en tales instalaciones, que de forma gradual se trasladarán hacia los lugares de implantación, pues dificultades propias de la escasez de combustible provocan que no puedan instalarse con la prontitud que se desea”, manifestó el directivo.

Se les modifica la estructura para que tengan elementos de viviendas, añadiendo ventanas y puertas en la Empresa de Conformación de Metales y en la Empresa Constructora Guanima, de Matanzas, para más adelante, en el lugar donde se quedarán, modificar su interior.

El desabastecimiento influye en los 13 municipios, por lo que se abasteció cemento a los territorios de Ciénaga de Zapata, Cárdenas, Jagüey Grande, Calimete y Martí. Según Díaz Martínez, ello permitirá avanzar, pues en los últimos dos años no se contaba con este indispensable recurso.

Del plan de viviendas 300 son estatales, otras 210 pertenecen a las células bases, las cuales beneficiarán a madres con tres o más hijos, núcleos afectados por fenómenos climatológicos, derrumbes u otras situaciones, mientras que 164 son en la modalidad por esfuerzo propio.

«En cuanto a las casas contenedores se ejecutarán aproximadamente 35. Además, se suman a la iniciativa la delegación provincial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y la Constructora Militar.

«Por otra parte, se rehabilitarán sedes de instituciones destruidas, de manera parcial, con el paso de los años y donde se puedan construir viviendas. Basándonos en esta idea ya hemos hecho cuatro y estamos próximos a hacer tres más.

«Estas viviendas estarán conformadas por dos habitaciones, cocina y baño, más la cubierta. En la parte exterior tendrán una facilidad temporal para emplearse en el lavado u otros menesteres», reconoció el coordinador de Programas y Objetivos.

Así, entre contenedores reutilizados, limitaciones de combustible y un plan que crece paso a paso, el Plan de Construcción de Viviendas en Matanzas sigue tratando de poner un techo donde más falta hace. (Por Luis Daniel Báez Ramírez, estudiante de Periodismo)