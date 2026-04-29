En el Centro Escolar Mártires de Goicuría, recuerdan histórico asalto

«Hoy apreciamos todo lo que son capaces de crear nuestros niños, adolescentes y jóvenes formados gracias a esta inmensa Revolución», expresó Damaris Amaro Samé, miembro del Buró Municipal que atiende la actividad político ideológica, tras la reedición por los pioneros del Centro Escolar Mártires de Goicuría del histórico asalto.

El acto, que saludó el aniversario 70 del asalto al cuartel Domingo Goicuría, de esta ciudad, así como los 66 años de transformada la fortaleza militar en el Centro Escolar Mártires de Goicuría, devino espacio, además, para honrar la memoria de los caídos durante el asalto.

Al mediodía, entre banderas y uniformes de campaña, sinónimo de la valentía y el coraje de los que se adentraron en el otrora cuartel el 29 de abril de 1956, pioneros de la institución reeditaron el trascendental hecho.

Oportuna resultó la entrega de los carnés de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba a nuevos miembros, de igual modo, se les dio la bienvenida en la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a quienes han destacado en la defensa de la Patria.

Presidieron el homenaje Mario Sabines Lorenzo, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, el General de Brigada Alexander Rivero Díaz, jefe de la Región Militar Matanzas, así como otras autoridades políticas y gubernamentales.

«Resulta un orgullo estudiar en este lugar, símbolo para la historia de Matanzas y de Cuba, en él un grupo de jóvenes estuvieron dispuestos a dar su sangre por la Patria», reafirmó Marcelo Cáceres Navarro, pionero que reeditó junto a sus compañeros el histórico asalto.