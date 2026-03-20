Un total de 13 sistemas fotovoltaicos de 2 kilowatts (kW) fueron instalados en cinco municipios de la provincia para garantizar el funcionamiento de los servicios de telefonía fija y Nauta Hogar, como parte de la estrategia de protección de servicios vitales ante la compleja situación energética que enfrenta el país.

La información fue dada a conocer por la Gobernadora de Matanzas, Marieta Poey Zamora, a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), donde precisó que los territorios beneficiados hasta el momento son Matanzas, Cárdenas, Jovellanos, Colón y Jagüey Grande.

La instalación de estos sistemas fotovoltaicos responde a un programa que prioriza el respaldo energético de los servicios esenciales para la población. Las telecomunicaciones, junto a la salud y el abasto de agua, constituyen líneas estratégicas en la respuesta del Estado ante las afectaciones del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Los paneles solares, que operan de manera aislada sin depender de la red eléctrica, aseguran que las conexiones de telefonía fija y el servicio de Nauta Hogar de Etecsa mantengan su operatividad incluso durante los prolongados apagones que afectan a la provincia.

Esta acción se suma al despliegue que en las últimas semanas ha llevado Copextel en Matanzas para instalar sistemas fotovoltaicos en instituciones de salud del territorio. Recientemente, centros asistenciales como hogares maternos, hogares de ancianos, casas de abuelos y policlínicos, fueron equipados con paneles solares para garantizar la continuidad de sus servicios.

La incorporación de las telecomunicaciones a este programa protege otro de los servicios de mayor impacto social, en un contexto donde el recrudecimiento del bloqueo económico impide la entrada normal de combustibles y dificulta la estabilidad del sistema eléctrico. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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