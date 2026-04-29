Sucursal Artex Matanzas: 15 veces Vanguardia Nacional

La Sucursal Artex Matanzas recibió por decimoquinta ocasión la condición de Vanguardia Nacional en la Emulación Socialista 2025. Este reconocimiento ha sido posible gracias a los resultados económicos obtenidos durante el año, que superaron las cifras planificadas.

A ello se suman otros logros en las directrices del Gobierno y el Partido en cuanto al crecimiento y consolidación del trabajo con las Formas de gestión no estatal, el aumento de las ventas por canales electrónicos y el fortalecimiento del control interno. Todo esto fue posible gracias al trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, la voluntad de no rendirse y la convicción de crecer pese a las dificultades.

En este periodo reinó la solidaridad, con aportes para la salud y donaciones voluntarias de sangre. Además, se brindó atención a salas del hospital provincial y a un hogar de niños sin amparo familiar. Cabe destacar el trabajo comunitario en la Circunscripción 64 del Consejo Popular Peñas Altas, del cual Artex Matanzas es padrino.

La ocasión fue propicia para las firmas del Código de Ética para los Cuadros y la convocatoria Mi Firma por la Patria.

El director de la Sucursal Artex Matanzas, Elio Castro La Rosa, reafirmó el compromiso del colectivo de resistir, vencer y crecer, en el marco del centenario de Fidel Castro Ruz. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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