Ciencia

Otorgan Orden de las Palmas Académicas de Francia a director de Estación «Indio Hatuey»

Periódico Girón 27 de marzo de 2026 0 comment
Otorgan orden de las Palmas Académicas de Francia a director de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey",

El destacado académico e investigador cubano Dr.C. Luis Alberto Hernández Olivera, director de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes «Indio Hatuey», adscrita a la Universidad de Matanzas, será condecorado con la Orden de las Palmas Académicas (Ordre des Palmes Académiques), una de las más importantes distinciones que otorga la República Francesa.

La medalla, concedida por el Ministerio de Educación Nacional, Investigación y Tecnología de Francia, responde a su sobresaliente trayectoria profesional, su meritoria labor en el campo de las ciencias y su eficaz contribución a la difusión de la ciencia francesa en el mundo. Las autoridades galas subrayaron la excelente colaboración mantenida entre el investigador cubano y la nación europea como factor determinante para este galardón.

Creada originalmente por el emperador Napoleón I para honrar a los miembros distinguidos de la Universidad de París, esta condecoración tiene como misión reconocer a académicos, profesores y personalidades que hayan realizado méritos excepcionales en los ámbitos de la cultura y la educación. Con el paso del tiempo, su alcance se extendió para incluir a cualquier persona, nacional o extranjera, que haya realizado aportes significativos a la educación nacional y la cultura francesa.

La entrega de esta insignia, que tradicionalmente distingue a figuras prominentes de Francia y otros países, sitúa a Hernández Olivera en un selecto grupo de profesionales cubanos honrados por su labor en favor de la cooperación académica internacional.

La condecoración no solo resalta los méritos individuales del investigador, sino que también fortalece los vínculos de colaboración entre las instituciones educativas y científicas de Cuba y Francia. El anuncio fue dado a conocer por la embajada de Francia en Cuba. (Por: Yasnier Hinojosa/Tomado de la página de Facebook de la Universidad de Matanzas)

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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