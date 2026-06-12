Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir

“Voy a extrañar la pañoleta azul”, afirmó Melani Machado Vega, pequeña de nueve años de edad que este viernes recibió junto a sus compañeros la pañoleta roja y el emblema que la acredita como miembro de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) durante el acto provincial con sede en la Escuela Primaria Eliseo Noel Caamaño, en la ciudad de Matanzas.

La cita, dispuesta a rendir especial tributo a Antonio Maceo Grajales y a Ernesto Guevara de la Serna, contó con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, así como también otras autoridades políticas y gubernamentales.

Fotos: Izet Morales

En manos de los alumnos de 6to grado del centro, los pequeños recibieron el nuevo atributo, conscientes de la etapa que desde esta mañana comienza en sus vidas y orgullosos ante el privilegio de llevar al hombro el distintivo de la OPJM colocado por sus familiares.

Con la pañoleta roja en el cuello y guiados por la pionera Melody Naranjo Vázquez, los nuevos miembros de la OPJM juraron, acompañados de familiares, profesores y estudiantes de la institución, estudiar, trabajar y luchar para ser digno relevo de la Patria de Martí y Fidel.

“Mi viejo atributo lo voy a guardar siempre, porque me acompañó hasta ahora en el camino y hoy también es cómplice de esta etapa nueva y diferente. Llevar mi pañoleta roja es sinónimo de un paso más en aras de cumplir mi sueño de ser veterinaria”, finalizó Machado Vega.

El relevo de la tradicional pañoleta pioneril no es un cambio estético, sino una resignificación profunda del símbolo que ha identificado a generaciones de niños en Cuba. El cambio de pañoleta es promesa de continuidad, amor a la Patria y orgullo por pertenecer a una historia que se viste de nuevos colores sin perder su alma. (Por: Flavia de los Angeles Contreras Vega) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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