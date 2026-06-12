Educación

Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir

Periódico Girón 12 de junio de 2026 0 comment
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales

“Voy a extrañar la pañoleta azul”, afirmó Melani Machado Vega, pequeña de nueve años de edad que este viernes recibió junto a sus compañeros la pañoleta roja y el emblema que la acredita como miembro de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) durante el acto provincial con sede en la Escuela Primaria Eliseo Noel Caamaño, en la ciudad de Matanzas.

La cita, dispuesta a rendir especial tributo a Antonio Maceo Grajales y a Ernesto Guevara de la Serna, contó con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, así como también otras autoridades políticas y gubernamentales.

Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Fotos: Izet Morales

En manos de los alumnos de 6to grado del centro, los pequeños recibieron el nuevo atributo, conscientes de la etapa que desde esta mañana comienza en sus vidas y orgullosos ante el privilegio de llevar al hombro el distintivo de la OPJM colocado por sus familiares.

Con la pañoleta roja en el cuello y guiados por la pionera Melody Naranjo Vázquez, los nuevos miembros de la OPJM juraron, acompañados de familiares, profesores y estudiantes de la institución, estudiar, trabajar y luchar para ser digno relevo de la Patria de Martí y Fidel.

Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales

“Mi viejo atributo lo voy a guardar siempre, porque me acompañó hasta ahora en el camino y hoy también es cómplice de esta etapa nueva y diferente. Llevar mi pañoleta roja es sinónimo de un paso más en aras de cumplir mi sueño de ser veterinaria”, finalizó Machado Vega.

Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales
Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales

Pañoleta roja, sinónimo de sueños por cumplir. Foto: Izet Morales

El relevo de la tradicional pañoleta pioneril no es un cambio estético, sino una resignificación profunda del símbolo que ha identificado a generaciones de niños en Cuba. El cambio de pañoleta es promesa de continuidad, amor a la Patria y orgullo por pertenecer a una historia que se viste de nuevos colores sin perder su alma. (Por: Flavia de los Angeles Contreras Vega) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también

Los pilluelos, para jugar y aprender desde la música y el arte

Taller Los pilluelos: donde los infantes aprenden mediante la música

Jessica Mesa Duarte – El 9 de mayo último reabrió en Matanzas el taller de iniciación musical infantil Los pilluelos: dinámico, inclusivo y didáctico que, durante más de tres décadas, ha propiciado… Leer más»

Recomendado para usted

Estudiantes en Universidad de Matanzas. Foto: tomada de la página de Facebook de la Universidad de Matanzas

Estudiante valora esfuerzos de la Universidad de Matanzas

Cuba adelanta el cierre del curso escolar y elimina los exámenes de ingreso a la Educación Superior

Cuba adelanta el cierre del curso escolar y elimina los exámenes de ingreso a la Educación Superior

Taller Los pilluelos: donde los infantes aprenden mediante la música

Los pilluelos, para jugar y aprender desde la música y el arte

Periódico Girón

Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *