La activación de un buró de información y reservas del Proyecto de Desarrollo Local Guamacaro’s Tour en un céntrico local de la Empresa Provincial de Alojamiento de Matanzas «Guanima», valida una alianza estratégica establecida a las puertas del verano.

De lunes a viernes, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. cualquier persona puede dirigirse al buró ubicado en Medio entre Dos de Mayo y Manzaneda, para conocer sobre las rutas que comenzarán a salir de martes a domingo, explicó Judith Rodríguez Reyes, directora del PDL enfocado en las experiencias de senderismo.

Agradecemos a la Empresa de Alojamiento, que nos ha brindado el espacio –comentó Rodríguez Reyes-, y abriremos el verano con cuatro rutas, la del Café, la de la Energía, Por los caminos de la historia, y otra que permitirá conocer sitios como Laguna de Maya mediante trabajo conjunto con la Fundación Antonio Núñez Jiménez y la Empresa Flora y Fauna.

Héctor Cantero, director de Operaciones de Guanima, comentó que el encadenamiento de la empresa estatal socialista con los nuevos actores económicos constituye uno de los propósito de la entidad en función del desarrollo, y opinó que la cooperación que comienza será para crecer, y prestigiar a Matanzas.

Esta alianza estratégica tendrá la posibilidad de crear nuevos servicios con atención al mercado nacional, a partir de las fortalezas de nuestras instalaciones y los valores naturales con que cuentan, pensamos desarrollar nuevos productos en áreas como Montserrat en esta ciudad, y en el sur de la provincia, adelantó Cantero.

Wendy de las Mercedes Padilla Coto, una de las encargadas de la gestión de ventas en el local de Alojamiento que reabre sus puertas con un objetivo enriquecido, manifestó marcado entusiasmo por la etapa de trabajo que comienza, porque disponen de atractivas propuestas para los diversos gustos.

El 14 de junio de 2025 Guamacaro´s Tour inició operaciones en zona rural de la periferia de esta ciudad, para ofrecer experiencias de senderismo que resaltan la belleza del entorno natural y educan a los visitantes sobre la historia y el patrimonio cultural de la región; por sus éxitos ascendentes, sus productos se incluyeron entre las novedades presentadas en la Feria Internacional FitCuba 2026. (Yenli Lemus Domínguez | Fotos de la autora)

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