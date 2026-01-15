Ciencia matancera llega al 2026 con resultados satisfactorios

Cuba celebra cada 15 de enero su Día de la Ciencia, en conmemoración a la génesis de los principios que rigen la política científica de la Revolución, trazados en aquel discurso donde Fidel auguró un futuro de hombres y mujeres de pensamiento.

El territorio matancero arriba a esta fecha luego de un año de arduo trabajo en pos de la investigación y el desarrollo, con resultados palpables en todas las ramas de las ciencias.

Según información del M. Sc. Oscar Luis García Martínez, delegado territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en la provincia, la provincia llega al 2026 con 13 nuevos doctores en ciencias y la grata noticia de que el Dr. Arístides Lázaro García Herrera defendió la tesis para obtener su segundo doctorado.

Además, el territorio obtuvo dos resultados nacionales a lo largo del año. El primero de ellos es el Premio Anual de Investigación Cultural durante la primera Feria Nacional de Innovación Ciencia, conciencia e innovación para el desarrollo sostenible de la Cultura, que recayó en el proyecto Gestión, manejo y protección del patrimonio arqueológico en el Valle del río Canímar: Sitio Canímar abajo.

Asimismo, el proyecto de restauración de la Mansión Xanadú, en Varadero, presentado por el arquitecto Ramón Félix Recondo Pérez como proyectista, Gabriel Santamaría Arencibia como inversionista principal y Tahimí Canto Machado como ejecutora principal, obtuvo la Medalla de Oro por la Excelencia Constructiva 2025 que otorga la Junta Directiva Nacional de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Cuba.

Este proyecto se presentó también al Premio Gubbio 2025 para América Latina y el Caribe, que reconoce las intervenciones en ciudades y centros históricos, junto a 46 experiencias de 12 países de la región, donde recibió diploma de destacado.

Por otro lado, el Fórum por la Innovación 2025 tuvo un amplio movimiento. A este evento se presentaron 44 resultados de innovación escogidos en las Ferias Municipales, de los cuales se seleccionaron cinco que alcanzaron la categoría de Premio Provincial en reconocimiento a su impacto social y económico.

Cuba y Matanzas comienzan este nuevo ciclo con la recién aprobada Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, un sueño largamente anhelado cuyo principal objetivo reside en lograr que los resultados investigativos trasciendan el ámbito académico y se materialicen en la economía del país. (Diseño de gráfica: Luis Daniel Báez/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

