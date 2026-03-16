Ciencia

Enrique Soto Ramírez, primer Premio Daniel Dall’Aglio de la Oficina del Conservador de Matanzas

Foto del avatar 16 de marzo de 2026 0 comment
Enrique Soto Ramírez mereció el primer Premio Daniel Dall'Aglio

El Dr. C. Enrique Soto Ramírez, biólogo, profesor e investigador matancero, fue agasajado con el primer Premio Daniel Dall’Aglio de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas, que se entregará con carácter anual a personalides con aportes significativos a la Atenas de Cuba.

Con más de medio siglo de experiencia en Ciencias Pedagógicas y Biológicas, Soto Ramírez ya había sido galardonado en 2025 con el Premio por la Obra de la Vida dedicada al Medio Ambiente que entrega la delegación matancera del Citma, resultado que avala la extensa y fecunda trayectoria del yumurino.

Enrique Soto Ramírez mereció el primer Premio Daniel Dall'Aglio
Enrique Soto Ramírez mereció el primer Premio Daniel Dall'Aglio

Enrique, nacido en 1948, se graduó en 1971 como profesor de Ciencias Biológicas y ejerció desde entonces la docencia en el Instituto Superior Pedagógico de Matanzas. Ha realizado, además, investigaciones sobre la flora, fauna e historia natural del territorio.

El galardón le fue conferido mientras impartía la conferencia Vida, obra y anecdotario de Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896) a 130 años de su desaparición física, dedicada al naturalista alemán autoproclamado matancero, descubridor del zunzuncito, ave más pequeña del mundo, y acreedor de numerosos méritos y primicias.

Enrique Soto Ramírez mereció el primer Premio Daniel Dall'Aglio

Enrique Soto Ramírez mereció el primer Premio Daniel Dall'Aglio
Enrique Soto Ramírez mereció el primer Premio Daniel Dall'Aglio

Enrique Soto Ramírez mereció el primer Premio Daniel Dall'Aglio

En el encuentro estuvo presente Adilén Díaz Almeda, líder del proyecto Planeta Moda Cuba, quien presentó una nueva colección de bordados inspirados en especies endémicas que Gundlach descubrió y describió; iniciativa que enlaza ciencia, memoria y creación artística, en palabras de la emprendedora.

Con la conferencia de Enrique Soto Ramírez y su reconocimiento con el Premio Daniel Dall’Aglio comienza en Matanzas una jornada en saludo a Gundlach, que culminará el 17 de julio con el regreso de sus restos, que reposarán desde ese momento en el Teatro de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: Humberto Fuentes Rodríguez

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Matanzas en el año 2024. Egresado del Taller de Técnicas Narrativas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Jefe de la Sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas. Escritor, fotógrafo, trovador y guionista.

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