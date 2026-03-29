Planta de biometano, una apuesta ecologista desde Martí

Fotos: Yenli Lemus

Un proyecto innovador, ecologista en materia de energía y transportación, y muy prometedor, por estos días acapara titulares en la provincia. En fase final de montaje se encuentra la planta de biometano, radicada en el matancero municipio de Martí, con la que se prevé poner en circulación unos cinco ómnibus el venidero mes de abril.

Con la terminación de la industria se concreta uno de los objetivos del proyecto “Acción Global para el cambio climático en Cuba, municipalidad de Martí, hacia un modelo de desarrollo sostenible, carbón neutro”, que se extiende, además, a otras áreas importantes como la agricultura e involucra a varios productores locales.

UN PROYECTO ABARCADOR

“Estamos en alrededor de un 60% del montaje de la planta de biometano”, refiere Sobeida María Reyes Martínez, directora de Desarrollo de Martí y coordinadora del proyecto. “Nada más concluya iniciaremos con la limpieza del biogás, y a generar el biometano para poder poner los cinco ómnibus en circulación, los que van a trabajar directamente en el municipio.

“Brindaremos el servicio urbano y nos vamos a encadenar con Cárdenas y Matanzas. “Este proyecto tiene tres objetivos: echar a andar la planta de biometano, trabajar la agroecología en 10 fincas campesinas y el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales.

Hasta el momento hemos cumplido muy bien los objetivos dos y tres. Esta es la primera planta que se monta de su tipo en Cuba, también la primera en Centroamérica. Posee una tecnología avanzada, aunque es automática, tendremos técnicos capacitados que estarán todo el tiempo trabajando allí, mirando los parámetros por si sucede algún problema técnico. Tenemos un convenio con los proveedores que garantiza una asistencia remota de dos años (tiempo de garantía de la planta).

El proyecto es financiado por la Unión Europea con 5 millones de dólares (USD) e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), rectorado por el Ministerio de Economía y Planificación y nosotros coordinamos lo referente al territorio.

Debemos hacer una arrancada técnica antes del 4 de abril y esperamos para el día 19 efectuar la inauguración oficial de la planta con los ómnibus circulando por el territorio.

Se escoge Martí porque tenía una infraestructura ya montada con otros proyectos internacionales, o sea, ya existían dos biodigestores a gran escala, y la idea era aprovecharlos. Antes, solo los usábamos para generar electricidad y nos sobraba gas. Ahora, limpiándolo, podemos utilizarlo en el transporte”.

ÚNICA DE SU TIPO Y CON INFINIDAD DE BONDADES

Múltiples son los beneficios y usos del biometano en el mundo, siendo entre los más resaltables la independencia energética, ya que reduce el empleo de gases fósiles importados y favorece la seguridad energética de muchos países. Además de sostenibilidad, reducción de emisiones de contaminantes y un menor impacto ambiental, se traduce en un impulso en la economía de las ciudades donde se emplea.

“En el caso de esta planta, el gas que le surte viene por unas tuberías de los biodigestores que están, uno a 9 kilómetros (km) y el otro a 5 km”, explica Ramón Castellarnau Font, especialista de Gecrio, empresa de soluciones, equipos y servicios para industria criogénica.

“Tenemos los gasómetros, que es donde se acumula todo ese biogás “sucio”. La planta le quita la parte de sulfhídrico y de CO2 (dióxido de carbono). Ese gas limpio lo comprimimos a alta presión, pasamos a 200 bares, y almacenamos en unas botellas que se encuentran en el área de abastecimiento de los vehículos. Además de los cinco ómnibus, también hay dos furgonetas que funcionan con él y tienen una autonomía de 300-400 km».

La planta tiene una capacidad de producción de 150 metros cúbicos de gas o 40 kilogramos (kg) por hora. Lo imprescindible es que tengamos suficiente gas a la entrada para producir, porque son los digestores los que están alimentando, es una materia viva que le afecta la temperatura, la calidad de lo que han comido los cerdos, le afecta a todo. Entonces, eso hay que ir ajustándolo. Por eso, para no tener problemas de suministro, tenemos aquí 98 botellas que representan 5 000 kilos de gas. Los autobuses tienen un consumo máximo de 90-100 kg, por lo que queda mucha reserva para hacer funcionar todos los autobuses. Estamos en estos momentos en el punto de puesta en marcha para ver los problemas que pueda tener la planta, ajustar parámetros, sensores y comenzar a producir.

¿Qué más se puede hacer con este gas? En esta planta, incluso, tenemos una segunda opción: podemos coger el gas no tan limpio y usarlo para generar electricidad. Incluye la planta un generador eléctrico que funciona con un 40 o 60% de metano, no tan limpio como el que necesitan los vehículos. En otros países se utiliza para otras labores domésticas como la calefacción y cocina.

«Sobre las ventajas de esta planta para Cuba, diría que muchas, sobretodo en estos momentos tan difíciles. A nivel social puede ser un cambio radical tener vehículos que funcionen con esta energía”.

DESAFÍOS A SUPERAR

Si en algo insiste Ramón Castellarnau Font es que el rendimiento de la planta depende de la generación que se logre en los biodigestores, lo que está influenciado por el número de ganado porcino en cría, su alimentación, así como otros factores sobre los que se irá trabajando.

Nelson Martín Cabeza, director provincial de la Empresa Porcina, alerta que debido a la situación alimentaria se generó un decrecimiento notable en la UEB Cría Martí. “Ha habido que tomar decisiones drásticas y complejas, animales que se han tenido que sacrificar, con el conocimiento de las autoridades, y destinarlos a la alimentación de los más vulnerables”.

Cerca de 60 trabajadores conforman la plantilla de esta empresa, donde actualmente solo se hallan 183 reproductoras de alrededor de las 500 existentes al comenzar el año.

Aún así, los brazos no se quedan cruzados ante los desafíos y ya comenzó a trabajarse en disímiles alternativas, como otras opciones de alimentos, encadenamientos productivos e incluir a productores de la zona, procesos que chequea de cerca Roberto Rangel Ortega, viceminiestro de Economía y Planificación, así como las principales autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia y el municipio. Otras empresas porcinas también contribuirán en el proyecto.

ENERGÍAS LIMPIAS EN LA MIRA DEL DESARROLLO

Según un informe publicado por IEA Bioenergy, China constituye una de las naciones con más plantas de biogás en el orbe, seguida de Alemania, Francia y el Reino Unido. La generación de electricidad y calor son los usos más comunes del biogás en naciones como Brasil, Canadá y Finlandia. En Dinamarca y Suiza, una gran parte del producido se transforma en biometano y se inyecta en la red de gas; en Suecia, su mayor empleo se percibe en la transportación.

El especialista de Gecrio explica que su uso no resulta complejo. “Aquí, por ejemplo, en esta planta tenemos dos modelos de pistola: la estándar (que es la que se usa en Cuba) y una más grande, que tiene más capacidad y llena más rápido. Se trata de un sistema muy seguro, que en Europa funciona las 24 horas y se servicia el propio conductor. Puede tardar entre 10-20 minutos en llenar, en dependencia del vehículo.

En Europa, el gas de las ciudades es todo natural. Existen en el mundo barcos metaneros que provienen de Argelia u otras naciones, donde lo licúan, lo trasladan en un barco, frío, y al llegar a su destino se calienta y se dispone para consumo. También se obtiene a través de una red de tuberías que conectan países, donde Rusia es uno de los proveedores”.

Grandes expectativas genera entonces la apuesta matancera por el uso del biogás como energía renovable y la próximamente entrada en funcionamiento de la planta de biometano que ayudaría de modo significativo la transportación dentro de Martí.