Cocodrilos mantienen las esperanzas

En un duelo de poca ofensiva, los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Cazadores de Artemisa con pizarra de una carrera por cero, para mantener vivas sus aspiraciones de incluirse en la siguiente instancia de la Liga Élite.

Los Cazadores amenazaron con inaugurar el marcador en la apertura del segundo capítulo cuando colocaron bases llenas con un out, pero el abridor matancero José Carlos Quesada dominó a Juan Miguel Arencibia en una conexión por el infield que sirvió para doble play.

Los reptiles tomaron el mando en la conclusión de la propia entrada cuando Eduardo Blanco abrió con biangular al jardín izquierdo y fue remolcado por Hanyelo Videt con cohete al jardín central.

En la parte alta del sexto episodio, la dirección matancera decidió extraer del montículo al abridor y en su lugar colocar al diestro Luis Manuel Hernández, quien se complicó luego de embasar a dos corredores sin out, pero finalmente pudo dominar la entrada.

El abridor yumurino José Carlos Quesada trabajó por espacio de cinco entradas, en las que no permitió carreras, apenas toleró tres inatrapables con dos bases por bolas para llevarse el triunfo.

También toca resaltar el desempeño de Luis Manuel Hernández, cuya labor de contención en las postrimerías del juego resultó vital para apuntalar el triunfo matancero. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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