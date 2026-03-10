Ofrecerán conferencia sobre Juan Cristóbal Gundlach

Este jueves 12 de marzo, a las 9:00 a. m., tendrá lugar en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas una conferencia sobre la vida y obra del naturalista alemán radicado en Cuba Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896).
Nacido Johannes Christoph Gundlach Redberg y destacado desde muy joven en los campos de la taxidermia y la zoología, especialmente la ornitología, el alemán llega a Cuba en 1839 por invitación de un compañero de estudios y se radica en Matanzas, de donde ya nunca se iría.
Gundlach realizó numerosos aportes a la ciencia cubana, como el descubrimiento del zunzún, ave más pequeña del mundo, endémica de Cuba; la escritura del primer texto en profundidad sobre la ornitología cubana; y una colección entomológica de más de 5 000 especímenes.
La conferencia antes mencionada da inicio a una campaña de recordación de su legado que culminará el 17 de julio, día de su natalicio, con el regreso a Matanzas de sus restos, identificados en el cementerio de San Cristóbal de La Habana por un equipo donde el Dr. C. Ercilio Vento Canosa jugó un papel definitorio.
