Ofrecerán conferencia sobre Juan Cristóbal Gundlach

Este jueves 12 de marzo, a las 9:00 a. m., tendrá lugar en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas una conferencia sobre la vida y obra del naturalista alemán radicado en Cuba Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896).

Nacido Johannes Christoph Gundlach Redberg y destacado desde muy joven en los campos de la taxidermia y la zoología, especialmente la ornitología, el alemán llega a Cuba en 1839 por invitación de un compañero de estudios y se radica en Matanzas, de donde ya nunca se iría.

Gundlach realizó numerosos aportes a la ciencia cubana, como el descubrimiento del zunzún, ave más pequeña del mundo, endémica de Cuba; la escritura del primer texto en profundidad sobre la ornitología cubana; y una colección entomológica de más de 5 000 especímenes.

La conferencia antes mencionada da inicio a una campaña de recordación de su legado que culminará el 17 de julio, día de su natalicio, con el regreso a Matanzas de sus restos, identificados en el cementerio de San Cristóbal de La Habana por un equipo donde el Dr. C. Ercilio Vento Canosa jugó un papel definitorio.

Foto del avatar

Sobre el autor: Humberto Fuentes Rodríguez

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Matanzas en el año 2024. Egresado del Taller de Técnicas Narrativas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Jefe de la Sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas. Escritor, fotógrafo, trovador y guionista.

